Series de corte político, son retrato de la realidad: Sofía Sisniega

La actriz Sofía Sisniega comentó que para ella las series de corte político y social como El candidato y Aquí en la Tierra, donde ella actúa, son un retrato de la realidad que se vivió en México y Latinoamérica.

“La importancia de estas series es brutal. Ya no hacemos televisión que glorifique una cultura de dinero nada más porque sí, podemos mostrar personajes de un nivel socioeconómico alto pero no quiere decir en lo más mínimo que los estemos glorificando, aunque el chiste es humanizarlos”, dijo Sisniega en entrevista para El Financiero.

Ejemplo de ello, la actriz destacó su personaje de Julia en Aquí en la Tierra, donde señaló que no por ser millonaria e ignorar límites merezca lo que le pasó, es víctima de lo que puede vivir alguien de cualquier estatus social.

“No siempre los personajes pagan las consecuencias de sus actos, pero muchas veces también tenemos personajes como Natalia en El candidato que busca ese tipo de vida”.

Además, la actriz resaltó que tratan de mostrar una moraleja, una realidad de lo que se vive para que el espectador saque sus propias conclusiones y no sean panfletarios.

Por otra parte, citó la importancia de los géneros dramáticos que están imperando pese a la comedia, pues consideró que “no hay que dejar de hacer este tipo de historias porque es importante. Si nosotros no nos vemos reflejados, entonces no hay realmente una reflexión, entendimiento, empatía; no cambiamos nada”.

Por último, dijo que estas series rompen con los estereotipos tradicionales y como mujer lo ve desde los personajes femeninos que tengan una agenda y propios intereses y no estén solo para resaltar ciertas características o al servicio del hombre.