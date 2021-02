Señalan al actor francés Gerard Depardieu por abuso sexual

La fiscalía de París dijo el martes que el actor francés Gerard Depardieu fue acusado en diciembre de violación y agresión sexual después de que las autoridades revivieran una investigación de 2018 que inicialmente fue abandonada.

La oficina le informó a The Associated Press que Depardieu no estaba detenido cuando le entregaron los cargos preliminares el 16 de diciembre.

La fiscalía abordó los cargos después de que el caso se filtrara a los medios franceses.

Los informes de los medios franceses señalaron que los cargos se relacionan con acusaciones hechas por una actriz de unos 20 años que se remontan a 2018.

Una investigación inicial contra la estrella se retiró en 2019 debido a la falta de pruebas, pero luego fue reabierta.

El periódico francés Le Parisien y la emisora ​​BFM TV precisaron que la mujer alegó que Depardieu la agredió el 7 y 13 de agosto de 2018 en su casa en París. Los dos se conocieron cuando Depardieu dirigió una clase magistral en su escuela, informó BFM TV.

La actriz, que no ha sido identificada, presentó por primera vez una denuncia con detalles de una presunta violación y agresión en agosto de 2018 en la ciudad de Aix-en-Provence, en el sur de Francia. La investigación fue asumida por los investigadores de París, pero pronto se abandonó.

El abogado de Depardieu, Hervé Temime, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, pero anteriormente indicó que el actor "niega absolutamente cualquier violación, agresión sexual, delito".

Depardieu, de 72 años, se encuentra entre las estrellas más conocidas y controvertidas de Francia.

Ha aparecido en 200 películas durante seis décadas y es uno de los pocos actores franceses que se han hecho un nombre en Hollywood. Ganó un Globo de Oro por su actuación en Green Card, una comedia romántica en inglés de 1990 coprotagonizada por Andie MacDowell.

Su primer gran éxito en Francia fue Les Valseuses, la clásica farsa de Bertrand Blier sobre dos matones errantes.

Antes de cruzar el Atlántico para protagonizar Green Card, Depardieu interpretó una variedad de papeles, desde Jean Valjean, el ladrón convertido en santo en Los Miserables, hasta Cristóbal Colón.

En 2014, interpretó el papel principal en Welcome to New York, la película inspirada en la vida de Dominique Strauss-Kahn, el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue acusado en 2011 de agredir sexualmente a una empleada de hotel.

