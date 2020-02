'Sé una dama, dicen': El video en el que Cynthia Nixon expone estereotipos impuestos a mujeres

La actriz estadounidense Cynthia Nixon es la cara del video 'Sé una dama, dicen' en el que denuncia los estereotipos bajo los que viven las mujeres, los cuales a su vez suenan contradictorios.

En el video, Nixon lanza distintas frases cortas dirigidas a mujeres sobre su sexualidad, su cuerpo, su peso, su edad, los hábitos alimenticios, entre otros.

"Tu falda está muy corta, tu camiseta es muy corta, no muestres tanta piel, cúbrete, deja algo a la imaginación. No seas seductora, los hombres no pueden controlarse, los hombres tienen necesidades. Luce sexy, luce excitante, no seas provocativa", suelta Nixon.

También habla sobre cómo se exige a las mujeres lucir arregladas, maquillarse, cubrirse las estrías, levantarse o aumentarse los senos, pero no tanto, porque también deben verse naturales.

"Estás muy arreglada, casi no te arreglas, parece que ya no te cuidas. Sé una dama, dicen. No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come, adelgaza, deja de comer tanto. Pide una ensalada, no comas carbohidratos, no comas postre. Empieza una dieta. Dios, pareces un esqueleto, ¿por qué no simplemente comes? Te ves demacrada, te ves enferma.

"A los hombres les gustan las mujeres con carne en los huesos. Sé talla cero, sé doble cero, no seas nada, sé menos que nada. Sé una dama, dicen", narra Nixon.

El video muestra fotografías y tomas de mujeres con distintas vestimentas, maquillaje, y con distintos estilos y actitudes. También aparecen algunos personajes como Regina George (Rachel McAdams) de Mean Girls.

"Sé una mujer, dicen. No hables tan fuerte, no hables tanto, no intimides. ¿Por qué eres tan miserable? No seas una perra, no seas mandona. No seas tan sensible, no llores, no grites". Estos mensajes se escuchan cuando aparecen Claire Underwood (Robin Wright) de House of Cards y Alexandria Ocasio-Cortez, congresista estadounidense con ascendencia latina.

Los mensajes hacia las mujeres están atravesados por frases sobre lo que se dice que los hombres esperan de ellas. "A los hombres no les gustan las mujeres que se esfuerzan demasiado (...) Dobla su ropa, hazle la cena, mantenlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer, algún día serás una buena esposa. Toma su apellido. ¿Le pusiste guion a tu apellido? Feminista loca".

Aquí puedes verlo completo: