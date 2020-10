¿Se hará o no el concierto de La Trakalosa de Monterrey en la Arena CDMX? Te explicamos

Un concierto de la banda La Trakalosa de Monterrey provocó fuerte debate en las redes sociales, ya que se plantea que se llevará a cabo este mes en la Ciudad de México... cuando aún se encuentra en semáforo naranja.

El evento llamado Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey está pactado para el 16 de octubre en la Arena CDMX; los boletos aún se encuentran a la venta.

Pero, ¿esto se puede hacer bajo las condiciones actuales del COVID-19 en la capital?

"Todavía no (están permitidos los conciertos); ya nos comunicamos con ellos. No se va a realizar, todavía no es posible, y estamos en una mesa de trabajo con los distintos promotores culturales privados para ver de qué manera es factible desarrollar este tipo de eventos con menos asistentes o burbujas, como se ha hecho en otros países", advirtió este viernes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Destacó que analizarán si esta clase de actividades se pueden realizar más adelante aún con semáforo naranja, peldaño que se mantiene vigente desde finales de junio.

