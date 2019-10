Salvar al mundo con amor a bordo del ‘Yellow Submarine’: musicalizan filme de The Beatles en el Teatro de la Ciudad

“All you need is love” cantaban The Beatles en 1967 y mostraban una manera simple de resolver los obstáculos cotidianos: con amor. Y esto, aunque nos pudiese parecer imposible en la actualidad, vuelve a estar en boga gracias al 50 aniversario de Yellow submarine, filme que fue musicalizado en vivo este sábado en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’.

Durante hora y media, la Arts Orquesta México, dirigida por Manuel Serna, y el grupo tributo a los ‘Fab Four’, Morsa, ‘revivieron’ la odisea del joven Fred para encontrar a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison con el fin de salvar su mundo: Pepperland.

Ese sitio fue atacado por los Blue Meanies, quienes han acabado con la música y la alegría del lugar al ‘congelar’ en una burbuja a la Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, la cual protegía a la población. El propósito de este ejército es pintar todo de azul, invadir cada rincón con sentimientos como la tristeza y el enojo, y que la respuesta a las interrogantes siempre sea “no”.

Entre mares llenos de monstruos de diversos tamaños y colores, agujeros negros, cabezas gigantes y hombres de ningún lugar, el ‘Cuarteto de Liverpool’ se ‘sumerge’ con Fred en el Submarino Amarillo, donde no solo deberán enfrentarse a obstáculos como perder a uno de la tripulación en un descuido, sino a aspectos como el paso del tiempo y la manera en la que jugar con él puede afectar todo, y a creer en el poder de la mente, punto que remarca Harrison en diversas partes del material.

Fuente: Angélica Ferrer

Los temas donde Isaac Méndez, Víctor Rosas, Otto Rosas y Charly Mosqueda, integrantes de la agrupación mexicana, cantaron las melodías fueron All together now; Eleanor Rigby; Only a northern song; Lucy in the sky with diamonds; When I’m sixty-four; Nowhere man; Hey bulldog y All you need is love.

El público, conformado por personas de todas las edades, coreó y se emocionó con la trama y las interpretaciones de los músicos.

Mientras todos ‘viajaban’ con The Beatles y Fred, la psicodelia impresa en el filme animado dirigido por George Dunning, sumado a referentes políticos y sociales de la época, llenaron el teatro en pantalla y en el escenario. Esto se reflejó en la vestimenta de los músicos, así como en la presentación de un grupo de bailarinas, quienes portaban trajes estilo “a go-gó”.

Fuente: Angélica Ferrer

No hubo nadie que no se uniera al intrépido camino hacia Pepperland gracias a la música en vivo, ese sitio donde los Blue Meanies estaban dispuestos a todo con tal de llenar a cualquiera con su tristeza y color azul… aunque, para ello, debían derrotar a los artistas quienes, a través del amor y las melodías, devuelven la alegría al lugar.

Tal y como menciona Lennon en la recta final de la película “en Pepperland todo es posible” tanto que, después de la proyección, se realizó un pequeño concierto donde la gente se levantó para cantar y bailar temas como Hey Jude, She loves you, Twist and shout y Get back.