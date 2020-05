Yalitza toma la pluma para publicar en NYT sobre 'Roma', el arte y los derechos de los trabajadores

Desde que Yalitza Aparició debutó como actriz en la cinta de Alfonso Cuarón, Roma (2018), su agenda se vio inmediatamente ocupada para realizar distintas actividades artísticas, académicas, activistas y relacionadas al mundo de la moda.

Yalitza ha formado parte de diversos shootings para revistas, campañas y exposiciones a lo largo de estos dos últimos años, así como foros, conferencias y congresos, dentro y fuera del país.

En octubre de 2019 fue nombrada como nueva Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, organismo que forma parte de las Naciones Unidas.

Como parte de su labor se ha encargado de romper estereotipos y alzar la voz en contra de la discriminación, y poner foco en la importancia de los derechos de las mujeres, los trabajadores y los indígenas.

Como parte de su trayectoria, la también docente compartió el fin de semana en redes sociales su primer artículo para The New York Times: In Mexico, Roma lit a fire for worker's rights.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

Yalitza tuiteó que escribió el artículo en español y fue traducido al inglés para su publicación.

En el texto se puede leer: "Nunca creí que una película pudiera abrir un debate sobre temas que por mucho tiempo han sido un tabú en mi país, México. Pero cuando en 2018 se estrenó Roma, el filme que protagonicé con la dirección de Alfonso Cuarón, noté un cambio. De pronto comenzaron a escucharse conversaciones sobre el racismo, se empezó a hablar de la discriminación a nuestras comunidades indígenas y a discutir la labor de las trabajadoras del hogar, por demasiado tiempo desprotegidas y sin los derechos laborales más básicos (...)

¿Por qué importa el arte? Porque puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes, necesarios, a veces dolorosos y no siempre fáciles de abordar que aún no hemos resuelto como sociedad. El arte expone con una claridad inusual nuestra realidad: compleja, diversa y no siempre justa. Pero no solo eso, también nos da una posibilidad asombrosa: darle voz y visibilidad a quienes no la tienen (...)

A través de Cleo, a través del cine y del arte, muchas personas han encontrado la forma de ser escuchadas, de ser vistas, de ser valoradas. Es el primer paso para que el resto de la sociedad se dé cuenta de la importancia de sumarse a la lucha de los derechos de un mundo más diverso e inclusivo".

The New York Times apuntó que la publicación forma parte de The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía del Times, The Stone, en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden la pregunta: “¿Por qué importa el arte?”.