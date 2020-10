¡Relájate! Netflix trae estos estrenos para ti este fin de semana

Los estrenos de octubre de Netflix México han sorprendido a muchos, y traen consigo producciones interesantes, algunas ya hemos visto en la pantalla grande y otras sorpresas de sus series y películas originales. Te dejamos algo de lo que podrás disfrutar este fin de semana.

Estas son las opciones entre series y películas que puedes ver en la tercera semana de octubre desde la comodidad de tu hogar o en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Series

Alguien tiene que morir

Un estreno de lujo y con un reparto increíble entre los que se encuentran Carmen Maura, Cecilia Suárez y Ester Expósito. Es una miniserie creada por Manolo Caro, el creador de La casa de las flores. La serie viaja a la España conservadora de los años 50, una sociedad conservadora y tradicional donde las apariencias y los lazos familiares juegan un papel clave.

La historia retrata la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven, que desata una tormenta con consecuencias terribles. Un joven, tras ser llamado por sus padres, debe regresar de México a casa para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando regresa acompañado de Lázaro, un bailarín de ballet.

Grand Army

Creada por Katie Cappiello, esta historia sigue a cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn que deben lidiar con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro. Los protagonistas son Odessa A’zion, Odley Jean y Amir Bageria.

Es un drama adolescente que sigue la historia de cinco muchachos de secundaria pertenecientes al mayor instituto de Brooklyn. Los jóvenes tratan de soñar con una vía que les permita destacar y ser los dueños de su futuro en un mundo que se cae a pedazos.

Star Trek: Discovery

En la temporada tres de esta serie creada por Bryan Fuller y Alex Kurtzman, la Discovery viaja a donde nadie ha ido jamás: 930 años en el futuro. Al mismo tiempo, la Federación sufre algunas modificaciones. La serie animada de la franquicia se ubica 10 años antes de la serie original.

La serie original de CBS All Access nos presenta el nuevo capítulo de las aventuras de la Comandante Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). El primer episodio relata la llegada de la protagonista que está perdida en un mundo nuevo, la Federación ya no existe y no hay ni rastro de la Discovery. Ella náufraga en un universo desconocido.

La Revolución

La primera temporada de esta serie es una reversión de la Revolución francesa, en donde el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que transforma a la aristocracia en asesinos de la plebe. En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia.

Películas

El juicio de los 7 de Chicago

Protagonizada por un reparto estelar que encabezan Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Yahya Abdul-Mateen II, la película propone un paralelismo entre los conflictos raciales que sacuden hoy a la sociedad estadounidense y las irregularidades de un famoso proceso judicial de 1968.

Lo que debió ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968, derivó en un enfrentamiento violento con la policía. Como consecuencia, se entabló uno de los juicios más sonados de la historia.

It (Eso)

Se estrena la más reciente adaptación de la obra de Stephen King, It (Eso), de Andy Muschietti. Cuando los niños del pueblo comienzan a desaparecer, un grupo de inadaptados debe enfrentar sus miedos y a un espeluznante payaso asesino que parece invencible y es conocido como Pennywise.

Esta nueva adaptación cuenta con un elenco encabezado por James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hanscom) y Bill Skarsgard como Pennywise/It, entre otros.

Te recomendamos:

¡Por fin! 'Bob Esponja: Al rescate' ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

'Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento'... Netflix anuncia fecha de estreno de 'Selena: La serie'