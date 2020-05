Red Hot Chili Peppers en Lollapalooza 2006: te decimos cómo verlos y apoyar una buena causa

Este jueves, a pesar del confinamiento por el COVID-19, tendrás la oportunidad de ver a Red Hot Chili Peppers, una de las bandas que desde hace casi 40 años han transformado el rock mundial, arriba de uno de los escenarios más importantes de la música: el Lollapalooza.

Por medio de la iniciativa Lolla From The Vault, que presenta conciertos de ediciones pasadas del Lollapalooza, se presentará el concierto de 2006 de los Chili Peppers.

La cita es a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y solo debes dar 'play' al video de Lollapalooza que te dejamos abajo.

Con presentaciones de este tipo, Lolla From The Vault no solo acerca entretenimiento a las millones de personas que se encuentran aisladas en casa por la emergencia sanitaria de COVID-19, sino que también es una iniciativa que apoya a un sector que ha sido golpeado por la pandemia.

Lolla From The Vault, que se estrenó el pasado 30 de abril con la presentación de The Strokes en el Lollapalooza 2010, se realiza en beneficio de Crew Nation, el cual apoyará a los equipos de apoyo de las bandas que, tras bambalinas, logran que los conciertos salgan a flote.

Crew Nation, impulsada por la organización caritativa Music Forward Foundation, busca recaudar 10 millones de dólares para apoyar financieramente a los miembros del backstage.

Live Nation Entertainment, compañía promotora de eventos en vivo que surgió tras la fusión de Ticketmaster y Live Nation en 2010, ya se comprometió con la donación de 5 millones de dólares. La otra mitad será recaudada por artistas, trabajadores y fans.

El concierto de los Chili Peppers, que es gratis, podrá ser visto en YouTube o la página de Live Nation. En cualquiera de estos dos lugares podrás revisar cómo donar a la causa de Crew Nation.