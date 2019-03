Red Hot Chili Peppers brinda histórico concierto desde las pirámides de Egipto

EL CAIRO, Egipto.- El grupo de rock de California Red Hot Chili Peppers tocó el viernes frente a las pirámides de Giza en Egipto y entretuvo a más de 10 mil personas en el lugar y muchas más a través de una transmisión en vivo por internet.

En un escenario coronado por las siluetas de los tres monumentos, la banda de funk rock abrió el espectáculo con el tema 'Can't Stop' del álbum By The Way de 2002 y continuó con 'Californication', 'Dark Necessities' y otros éxitos.

El concierto, realizado bajo una estricta seguridad, fue promovido por el Ministerio de Turismo de Egipto, que intenta convertir nuevamente al país en un importante destino después de un que alzamiento de 2011 y los años siguientes de agitación alejaron a muchos visitantes.

"Fue mucho trabajo llegar aquí, pero lo valió absolutamente", dijo Christina Robertson, una admiradora del grupo de Madison, Wisconsin, que dejó a sus cinco hijos en casa para realizar el viaje.

"Siempre quise venir a Egipto, siempre he querido ver las pirámides, es espectacular, es un sueño, y ver a los Red Hot Chili Peppers aquí, mi banda favorita de todos los tiempos", agregó.

El vocalista Anthony Kiedis, el bajista Michael Flea Balzary, el guitarrista Josh Klinghoffer y el baterista Chad Smith se sumaron a otros grupos que se han presentado en una de las siete maravillas del mundo, como The Grateful Dead y Scorpions y el cantante Frank Sinatra.

El concierto es el primer espectáculo internacional que se realiza en las pirámides desde que se presentó el pianista Yanni en 2015.

Los Red Hot Chili Peppers han vendido más de 60 millones de discos, han ganado seis premios Grammy y fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012. La banda actualmente realiza una gira mundial y trabaja en su duodécimo álbum de estudio, luego del lanzamiento de The Getaway en 2016.