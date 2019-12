Red Hot Chili Peppers anuncia el regreso de John Frusciante para su gira 2020

La banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers anunció este domingo el regreso del guitarrista John Frusciante, luego de que dejara la banda en 2009.

Al mismo tiempo informó sobre la partida de su actual guitarrista Josh Klinghoffer.

"Josh es un músico hermoso que respetamos y amamos", publicó la agrupación. Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros", agregaron los músicos, "también anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante se está uniendo a nuestro grupo".

No es la primera vez que Frusciante deja la banda, pues a mitad de la gira de promoción de su exitoso álbum Sugar Sex Magik de 1991, el músico se fue y regresó seis años después para participar en las entregas de estudio Californication, By the Way y Stadium Arcadium, posteriormente, en 2009, hizo una pausa prolongada y le cedió la estafeta a Klinghoffer, quien trabajó en los álbumes I’m With You de 2011 y The Getaway de 2016.

Durante ese lapso, el guitarrista se dedicó a su proyecto en solitario con el que lanzó varios temas como Omission, Carvel, Central y Time Tonight, así como bastantes las producciones discográficas To Record Only Water for Ten Days, The Empyrean y Outsides, entre otras.

La noticia se suma a dos shows que Red Hot Chili Peppers tiene en puerta para 2020 en Estados Unidos, durante mayo en las ciudades de Alabama y Boston. Asimismo la agrupación vuelve a estar conformada por Anthony Kiedis (voz), John Frusciante (guitarra), Michael 'Flea' Balzary (bajo) y Chad Smith (batería).