Querido fan de Marvel: podrás leer gratis algunos de tus cómics favoritos en línea

Si te encantan los cómics de Marvel, la firma puso a tu disposición (y la de miles de fans) una serie de textos gratuitos en línea, debido a las medidas de aislamiento implementadas por la pandemia de coronavirus.

"Los fanáticos que se distancian socialmente podrán escapar al universo Marvel y volver a visitar sus historias favoritas de una selección curada y exclusiva completamente gratis en Marvel Unlimited", destacó en un comunicado.

El programa arrancó el 2 de abril y estará disponible hasta el 4 de mayo.

Entre los varios títulos disponibles están Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More; Civil War; Avengers vs. X-Men, y Black Panther Vol. 1 by Ta-Nehisi Coates.

Si quieres conocer cuáles más se encuentran en este formato, puedes descargar la aplicación de Marvel Unlimited Comics o en su tienda web. Ahí, das clic en Free comics y listo. ¡Disfrútalos!