Quentin Tarantino cancela 'master class' en Cinépolis Parque Toreo

El director de cine Quentin Tarantino canceló una clase que tenía prevista para el lunes en Cinépolis de Parque Toreo.

"Debido a circunstancias fuera de nuestro alcance, la master class programada para el día de mañana, lunes 12 de agosto, en Cinépolis Parque Toreo, ha sido cancelada. Ofrecemos una disculpa por tratarse de un aviso de último momento", informó este domingo Sony Pictures MX vía Twitter.

Tarantino ha hecho largometrajes a la antigua como 'Death Proof', ha resucitado el formato de pantalla ancha Ultra Panavision de 70mm con 'The Hateful Eight' y, en general, ha sido visto como el evangelista preeminente de las llamadas películas de clase B por una generación.

Además, ha manejado el poder y la emoción en las cintas de explotación como 'Django Unchained' y ha tocado temas sobre nazis con 'Bastardos sin Gloria'.

Su más reciente película 'Once Upon a Time ... in Hollywood', ubicada en Los Ángeles en 1969, es la oda más afectuosa y conmovedora que Tarantino haya hecho a la industria.

Es una fábula relajada y atontada de Hollywood que se regocija en los simples placeres del cine y la colorida espiral del lote trasero de la Fábrica de Sueños. Algunos placeres son nostálgicos, y otros — como conducir por Sunset Boulevard o tomar martinis en Musso & Frank — son eternos.

Con información de AP.