'Queer o no Queer': la compañía de teatro BIBT llegará a México por primera vez con 'Kiinalik'

Cuando Buddies in Bad Times (BIBT) se fundó, en 1979, se cumplía apenas una década de que la homosexualidad dejó de ser un crimen en Canadá. Aún era una sociedad cerrada y la cultura lésbico-gay habitaría por un buen rato en el subterráneo. El nicho natural del teatro de vanguardia.

Este año BIBT cumple 40 de hacer historia. Otra historia.

Afincada en Toronto, BIBT es la compañía de teatro queer más grande y antigua del mundo. Ha estrenado cerca de un millar de obras que la han convertido en un puntal de la contracultura, de la defensa de las libertades y los derechos humanos. Su discurso no va por la vía de la asimiliación ni tampoco de la diferencia, sino ha entretejido sus historias con los otros. “Nos interesa ver cómo nos intersectamos con otras identidades”, destaca en entrevista Evalyn Parry, su directora.

En ese intersticio se ubica Kiinalik, la obra que presentarán en su primera visita a México, dentro del Festival Internacional Cervantino (octubre 9 a 27). Un montaje sin ficción, que conecta dos formas de la otredad canadiense: el encuentro entre una mujer blanca y lesbiana, y una mujer indígena, inuit.

En inuktitut -una lengua del Ártico-, cuando un cuchillo está desafilado se dice que “no tiene rostro”. Kiinalik significa lo contrario: que está afilado. Que tiene rostro. Es así que Parry y Laakkuluk Williamson, coautoras y protagonistas de la obra, dan visibilidad a sus herencias y sus historias.

“No es que en Nunavut luchemos porque tengamos una cultura tradicional sino porque hemos sido colonizados. Tenemos todo para tener éxito como indígenas en nuestra tierra, pero nos han despojado de tanto política y fisicamente... Esa es una de las grandes conexiones que Evalyn y yo tuvimos al crear esta obra: nos vemos como aliadas, artistas con similitudes al luchar por nuestros derechos”, dice Williamson.

Ambas actrices se conocieron durante una expedición al Ártico. “Como mujer urbana, moderna, queer, que pensaba tener una idea de mi país, conocer a Laakkuluk en Nunavut y viajar con ella realmente cambió mi perspectiva”, comparte Parry.

El encuentro fraguó una pieza en la que los contrastes iluminan la conexión entre las diferencias: qué significa ser mujer en Canadá; una perteneciente a cierta comunidad.

Y no menos urgente: una mujer que enfrenta, como toda la humanidad, el cambio climático:

“En casa ya no tenemos agua”, cuenta Williamson. “Con el derretimiento del Ártico, este año los lagos no han podido renovarse. Los árboles se están secando. Los cazadores ya no pueden descifrar los hielos... Esto que nos está pasando a nosotros les pasará proximamente a todos”.