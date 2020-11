Quédate en casa: Netflix tiene preparado estos estrenos para este fin de semana

Con este frío de noviembre ni se antoja salir, mejor quédate en casa y checa lo que Netflix tiene preparado para ti a entre estrenos de series y películas, así como documentales que abordan diversos géneros.

La plataforma de streaming también viene cargado ya con un ambiente prenavideño para que comiences a celebrar las fiestas decembrinas.

Películas

El 22 de noviembre se estrena Dolly Parton: Navidad en la Plaza. La alegría de la época de fiestas termina cuando una mujer trata de vender las tierras de su pueblo. ¿La música, la magia y los recuerdos podrán hacerla desistir?

La historia de Regina Fuller, la mujer más mezquina del pueblo, y un ángel deslumbrante (interpretada por la cantante Dolly Parton) que la ayudará a ser mejor persona a través de la música. Es una película dirigida por Debbie Allen con Dolly Parton, Christine Baranski, Treat Williams, Jenifer Lewis, Josh Segarra.

Hillbilly: Una elegía rural también se estrena el 22. Un estudiante de Yale recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro.

Llega a Netflix Navidad Xtraterrestre este 20 de noviembre. Un joven elfo confunde a un pequeño alienígena con un regalo de Navidad, pero su nuevo juguete tiene planes: destruir la gravedad de la Tierra y robarse los regalos. Entonces, lo único que puede salvar el mundo es la generosidad propia del espíritu navideño.... y un pequeño extraterrestre llamado X.

También se estrenan Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños y King Kong, ambas el 22 de noviembre.

Series

Voices of Fire Unidos por el Góspel. En esta docuserie espiritual, el obispo del estado de Virginia, Ezekiel Williams crea un edificante coro de música góspel no tradicional con la ayuda de su sobrino, el superastro Pharrell Williams, mientras intentan buscar el coro perfecto para la iglesia de Hampton Roads.

En el primer día que comienza el casting, los cantantes que optan a pertenecer al coro dan el do de pecho ante el obispo Ezekiel Williams y tres expertos músicos. En el segundo día, los nervios se encuentran a flor de piel y los jueces y Pharrel Williams buscan vocalistas excepcionales que sepan transmitir principalmente emoción y energía.

Documentales

No puedes perderte el estreno de We Are The Champions (Somos los campeones). Explora una selección de competencias únicas en el mundo -desde las extravagantes hasta las extrañísimas- y conoce a sus fervorosas comunidades en esta docuserie.

Te recomendamos:

Pandemia impulsa 26% los ingresos de aplicaciones de streaming este año

¡Vamos, terkos! 'Ya no estoy aquí' representará a México en los Oscar