Psicodelia, stoner, The Claypool Lennon Delirium y Stereolab: Hipnosis 2019

Delirium es el calificativo que usa la banda conjunta de Les Claypoool (bajista) y Sean Lennon (voz y guitarra), una palabra que apunta a lo que encontraremos en el festival Hipnosis 2019, una aventura hacia la psicodelia con Stereolab, The Claypool Lennon Delirium y un toque de stoner con la banda estadounidense Fu Manchu.

El repertorio del cartel también lo integran Uncle Acid and the deadbeats, Mild High Club, Crumb, Kikagu Moyo, The Holydrug couple, The Darts, Tajak y Sei Still.

Hasta hace unos días, la banda inglesa Electric Wizard era una de las headliners; sin embargo, debido a problemas de salud y algunos trámites migratorios, cancelaron sus presentaciones en México. Tanto en Hipnosis como en Guadalajara.

"Reconocemos que Electric Wizard representaba a uno de los actos más esperados dentro de esta edición del Festival; sin embargo, nuestro compromiso con la curaduría, el estilo y la historia musical que será contada en Festival Hipnosis promete llenar el vacío que deja esta noticia", señalaron los organizadores del evento.

Lamentamos anunciar que Electric Wizard cancela su presentación en esta edición de #Hipnosis2019 y en su show de Guadalajara. Fu Manchu suplirá su lugar en el cartel del festival. pic.twitter.com/tC7N8s9ZDV — Hipnosis (@HipnosisMX) October 16, 2019

La agrupación Fu Manchu, liderada por el guitarrista y vocalista Scott Hill desde sus inicios en los años 80, sustituirá a Electric Wizard.

El festival se realizará el próximo 26 de octubre en Las Caballerizas, Huixquilucan. De acuerdo con los organizadores, si sales de Perisur o sus alrededores, así como de la Roma-Condesa, llegarás en aproximados 50 minutos.

También podrás encontrar la ubicación del evento escribiendo Hipnosis 2019 en Google Maps o Waze, además de contar con estacionamiento para quienes ingresen en automóvil.

Los menores de 10 años podrán entrar gratuitamente al festival. Recuerda que tendrás acceso al festival en cualquier horario con tu boleto, físico o digital, pero no podrás reingresar una vez escaneada tu entrada.