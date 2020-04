Post Malone: el artista que no encaja en ningún género y es el más rentable del mundo

En la noche del jueves 12 de marzo, solo unas horas después de que algunos de los promotores de conciertos más grandes del mundo instaron a una moratoria en los eventos en vivo debido a la propagación del coronavirus, 18 mil personas acudieron al Centro Pepsi en Denver para ver actuar a Post Malone.

"Si recibo el coronavirus en el concierto de Post Malone esta noche en Denver, sé que estaba encendido", escribió un fanático en Twitter , junto con un emoji que expresaba lágrimas de alegría.

Tal devoción ciega no es rara entre los admiradores de Post Malone, un texano de 24 años, cuyo verdadero nombre es Austin Richard Post. El año pasado, su música fue escuchada más veces que cualquier artista en Estados Unidos, según MRC Data, y generó más de 1mil 600 millones de visitas en YouTube en la nación, solo superadas por el rapero de Louisiana, YoungBoy Never Broke Again.

El cantante se ubicó en el décimo sitio del Pop Star Power Ranking, de Bloomberg, durante marzo, el cual que califica la capacidad de ganancias de los artistas según seis criterios en giras, ventas de álbumes y redes sociales. El resultado fue gracias a las continuas ventas de su último álbum, Hollywood’s Bleeding.

Mirando los datos desde 2019, Post Malone habría ocupado el número 1 en todo el año.

"Este tipo nunca está realmente fuera del radar", dijo David Bakula, jefe de análisis de MRC Data. "Cada semana está transmitiendo como un loco".

Bakula ha visto el ascenso y la caída de todas las estrellas del pop en las últimas dos décadas. Post es el primero que ha visto que obtiene cantidades iguales de juego en las principales estaciones de radio, rock alternativo y hip-hop del Top 40.

El artista incluso tiene seguidores entre los fanáticos de la música country. Antes de que Goldenvoice pospusiera su festival anual Stagecoach, que se realiza el fin de semana después de Coachella, le había pedido a Post que actuara. "No lo encajonamos en ningún género", destacó su agente Cheryl Paglierani.

El incesante ascenso de Post Malone comenzó en febrero de 2015 cuando lanzó un sencillo producido de forma independiente titulado White Iverson en Soundcloud, la plataforma de distribución de audio gratuita.

La canción espacial y lacónica trazó una analogía entre sus habilidades líricas y la destreza de baloncesto de Allen Iverson, el 11 veces All-Star de la National Basketball Association. Para algunos oyentes, la comparación no parecía tan descabellada, y la canción funcionó lo suficientemente bien en línea como para conseguir un acuerdo con Republic Records, el 'hogar' de Taylor Swift, Ariana Grande y Drake.

Los ejecutivos de Republic, liderados por los hermanos Monte y Avery Lipman, son famosos por su dependencia de los datos para generar grandes fichajes. Ven una canción que brota en Internet y ponen toda la fuerza de su máquina promocional detrás de ella. El video de White Iverson estaba generando millones de visitas en YouTube, y estaban convencidos de que podrían convertir la canción en el mayor éxito del mundo.

Ellos estaban equivocados. Las estaciones de radio no le dieron mucho amor a la canción, y se agotó en el medio del gráfico, alcanzando su punto máximo fuera de los 10 primeros. Por un momento, los ejecutivos de Republic Records se inquietaron porque su nueva firma podría no estar a la altura de sus expectativas. ¿Quizás era menos un Allen Iverson y más un Bobby Hurley?

Para ampliar su base de apoyo más allá de algunos jóvenes en Internet, Paglierani decidió enviarlo a la 'carretera'. De gira con SBTRKT, Post comenzó a ganarse a los fanáticos de la música electrónica.

A partir de ahí, comenzó a abrir para Fetty Wap, un rapero de Nueva Jersey. Luego, en marzo de 2016, consiguió un codiciado lugar para Justin Bieber en su gira de verano. "Eso fue un cambio de juego", afirmó Paglierani. "Lo abrió a una nueva audiencia y lo puso frente a miles de chicas adolescentes cada noche, muy diferente de la audiencia hardcore de hip-hop en Fetty Wap".

Post lanzó su primer álbum de estudio, Stoney, en diciembre de 2016. Debutó en el número seis en las listas de Billboard, recibió atención constante en los servicios de transmisión y finalmente se abrió camino en la radio. En octubre de 2017, Rockstar, con 21 Savage, se convirtió en la primera canción número uno de Post.

En ese momento, el artista todavía era conocido principalmente como rapero, pero mientras estaba de gira por Stoney, demostró que no encajaba perfectamente en ningún género.

Durante dos años, su equipo le había estado rogando que tocara una guitarra en el escenario. Post había crecido con la música country, pero era reacio a tocar frente a una multitud. A mitad de la gira, cambió de opinión. A partir de entonces, tocaba las cuerdas vigorosamente cada noche frente a admiradores en clubes con entradas agotadas en todo el país.

Cuando lanzó Beerbongs & Bentleys, en la primavera de 2018, el mercado estaba preparado. Vendió 461 mil copias en una semana, ganando su primer álbum número uno.

Beerbongs & Bentleys se mantuvo en el top 20 durante un año y medio. "Eso simplemente no sucede", puntualizó Bakula.

Aun así, muchos críticos no estaban impresionados. "El artista joven más popular en la nación joven más impopular es un vaquero de diamantes de imitación que parece que salió de un pantano primitivo de queso para nachos", escribió Jeff Weiss, un destacado escritor de música, en el Washington Post en octubre de 2018.

La música de Post "una de las bastardizaciones más superficiales del rap hasta la fecha".

Sus fanáticos no son fácilmente disuadidos. Con los años, la audiencia del músico se ha ampliado desde adolescentes y preadolescentes para incluir adultos. Es tan popular en Los Ángeles y Nueva York, donde puede vender entradas para dos noches seguidas, como lo es en Omaha, Nebraska, donde recaudó más de 2 millones de dólares en ventas de boletos una noche a principios de este año.

Los ejecutivos discográficos comparan a Post con Nickelback y Creed, dos bandas de rock que nunca recibieron mucho respeto de los críticos o los votantes de los premios, pero vendieron más de 100 millones de álbumes entre ellos.

El artista tiene una pinta que aparenta ser fácil de burlarse: un chico blanco de aspecto tonto con tatuajes en la cara que respalda los zapatos Bud Light y Croc. Si bien la mayoría de las estrellas del pop en la era de Instagram crean personajes en línea que parecen un poco demasiado perfectos, Post rechaza esta artificialidad. Su cuenta de esta red social está llena de fotos en las que se ve cansado y ridículo. Es tan probable que lo veas en pantalones de pijama como Gucci.

Para muchos de sus fanáticos, esa relación descuidada es fundamental para su atractivo. "No le importa lo que piensen los demás", comentó James, un residente de Wisconsin que supervisa una cuenta de admiradores de Post Malone . (Se negó a proporcionar su apellido o edad). "Parece una persona genuina".

Amy Snorteland Esposito, de 39 años, fanática de la música rock de Port Washington, Nueva York, indicó que ha visto a Dave Matthews Band unas 75 veces. Se enamoró de Post Malone después de escuchar la canción Sunflower en la radio. La única queja de Esposito sobre su nuevo acto favorito es su amplio uso de malas palabras. "Como madre de dos niños, reduzco la escucha que hacen", precisó. "Cuando no están en el auto, escucho más".

En febrero, Esposito y un grupo de amigos condujeron a Filadelfia para ver actuar a Post.

Llegaron a la Sección 106 del Centro Wells Fargo, lo suficientemente cerca como para observar las exhibiciones pirotécnicas. Ella se sorprendió al ver cuántas personas mayores de 30 años asistieron. También al ver una gran cantidad de niños. “Hay mucha música pop que es realmente terrible. Carece de sustancia. Carece de calidad musical”, dijo.

"Su música ofrece una forma alcanzable de mantenerse fresco y moderno".