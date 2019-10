Posponen cremación de José José por 48 horas; estiman que cenizas llegarán a México el miércoles

José Joel y Marysol, los hijos mayores de José José, buscan realizar una autopsia para determinar las causas de su muerte. Por esta razón han logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo.

Por su parte, la Presidencia de México informó este lunes que los restos del cantante mexicano llegarían a México el próximo miércoles. Detalló que el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, y la familia del intérprete mexicano, firmaron un acuerdo.

"Gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando, se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre, José José", informó a través de su cuenta oficial de Instagram, el primogénito del cantante mexicano.

También compartió un video de una entrevista que le dio al programa Despierta América de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, que vive en Miami junto su madre Sara, viuda de José José.

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, afirmó José Joel, quien llegó desde México con su hermana Marysol tras la muerte de su padre.

Las declaraciones de José Joel tuvieron lugar un día después de que la hija menor del artista, Sarita, anunció que había llegado a un acuerdo con sus medio hermanos para cremar los restos. Dijo que la mitad de las cenizas serían llevadas a México para un homenaje en el país natal del artista, y la otra se quedaría en Miami, ciudad que lo acogió durante décadas y donde vivía con ella y su madre.

Los dos hijos que viven en México señalaron que habían aceptado ese acuerdo porque no querían demorar más el traslado, pero aclararon que su deseo era en realidad llevar el cuerpo completo para que el artista fuera honrado en ceremonias en la Ciudad de México.

La Presidencia de la República informó también que el jueves se le podrían celebrar homenajes en Palacio de Bellas Artes.

Con información de AP.