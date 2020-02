¿Por qué la película surcoreana 'Parásitos' hizo historia en los Oscar 2020?

Parásitos de Bong Joon Ho, una sátira sobre la lucha de clases, se llevó cuatro estatuillas este domingo en la 92° entrega de los Oscar, incluida una por Mejor Película, algo histórico. Te contamos por qué.

El filme surcoreano ganó cuatro premios: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional (antes Mejor Película en Lengua Extranjera) y Mejor Director.

Parásitos compitió por el premio a Mejor Película con Le Mans’66 , El irlandés , Jojo Rabbit , Joker , Mujercitas , Historia de un matrimonio , 1917 , Érase una vez… en Hollywood .

¿Y por qué es histórico?

Esta noche se convirtió en la primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer filme en lengua no inglesa en lograrlo.

Además, Bong y Han Jin Won se convirtieron en los primeros guionistas asiáticos en ganar el galardón de guion original.

“Independientemente del resultado, pienso que se ha abierto la puerta”, dijo Bong en la alfombra roja. “Creo que mientras sigamos con este esfuerzo, la puerta se abrirá más y más”.

Durante su discurso, ayudado por su traductora, el cineasta surcoreano reconoció el trabajo de Martin Scorsese, momento en el que los presentes en el Teatro Dolby se levantaron de sus asientos para ovacionar al director de filmes como El irlandés y Taxi Driver.

“Cuando estaba en la escuela estudié a Martin Scorsese y estar nominado junto a él es un gran honor, jamás pensé que pasaría. Cuando la gente en Estados Unidos no estaba familiarizado con mis películas, Quentin Tarantino siempre puso mi nombre en sus listas y aquí está, muchas gracias” destacó.

“Todd Phillips y Sam Mendes son dos grandes directores que admiro mucho, si la Academia me lo permite me gustaría partir el Oscar en cinco pedazos y poder compartirlo con cada uno de ustedes” finalizó Bong Joon Ho.

Mientras que la productora Kwak Sin-ae, apuntó: “estoy sin palabras. Nunca imaginamos que esto sucedería estamos muy felices, siento que este es un momento muy oportuno en la historia, estoy sumamente agradecida y también expreso mi respeto por todos los miembros de la Academia por tomar esta decisión. Gracias”, destacó la al recibir el premio, mientras todos aplaudían de pie.

Luego de que los asistentes a la ceremonia pidieran que se les diera más tiempo al micrófono, la actriz Lee Jeong-eun refirió:

“Quiero agradecer especialmente a nuestra audiencia coreana, la gente que fue al cine en Corea que nos apoyó y que han apoyado todas nuestras películas y nunca dudan en darnos su opinión, lo que nos ha hecho nunca ser complacientes y seguir empujando, sin ustedes no estaríamos aquí”.

Como se anticipaba, Joaquin Phoenix ganó el Premio de la Academia al mejor actor por su oscura interpretación del Guasón en 'Joker', Renée Zellweger fue galardonada como mejor actriz por su representación de la difunta estrella de Hollywood Judy Garland en 'Judy'.

Brad Pitt ganó su primer Oscar como actor por su papel de doble de acrobacias 'Once Upon a Time ... in Hollywood' y Laura Dern el de mejor actriz de reparto por su representación de una abogada de divorcios en 'Historia de un matrimonio'.

-Con información de AP y Notimex.