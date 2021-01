Policía de CDMX regresa 30 mil pesos que se encontró y otras notas para que te olvides del COVID

Este martes tenemos para ti notas sobre un policía honesto, los fans de hueso colorado de Tom Brady que lo apoyarán en el Super Bowl, la nueva película de Disney y más.

Policía de CDMX devuelve bolsa con 30,000 pesos

Norberto Sánchez, policía de la Ciudad de México, devolvió una mochila que contenía 30 mil pesos en efectivo, por lo cual será recompensado con un ascenso.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, señaló en su cuenta de Twitter que el policía encontró la mochila, buscó al dueño y luego la entregó.

El dinero que devolvió el policía iba a ser usado para comprar un tanque de oxígeno, necesario más ahora por la pandemia de COVID-19.

"Gracias a mi compañero Norberto Sánchez de @SSC_CDMX por demostrar lo que es la Policía; encontró una mochila con 30 mil pesos, buscó al dueño y entregó el dinero que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno. Tu ascenso está en proceso y será lo más rápido posible", escribió Harfuch en un tuit.

Messi es convocado para la Copa del Rey

Lionel Messi regresa a una convocatoria del Barcelona y todo indica que se estrenará en la actual edición de la Copa del Rey, un torneo que cada vez más reviste una mayor importancia para el club catalán.

Tras cumplir una suspensión dos partidos, el astro argentino reaparecería el miércoles para enfrentar al Rayo Vallecano de la segunda división en el cruce de octavos de final.

“Está fresco, con ganas y sin ninguna molestia”, dijo el técnico azulgrana Ronald Koeman en la víspera de la expedición a Madrid para visitar al Rayo. "Sabemos que para pelear los títulos necesitamos a un Messi en forma, a su nivel por su calidad y su efectividad”.

Messi purgó una sanción por agredir a un rival en los minutos final de la derrota 3-2 que el Barcelona sufrió ante el Athletic Bilbao en la final de la Supercopa de España el 17 de enero.

Se perdió el partido contra Cornella por los dieciseisavos de la Copa la semana pasada y también estuvo ausente ante el Elche por la Liga española. El Barça se impuso 2-0 en ambos compromisos.

Los azulgranas marchan 10 puntos detrás del líder Atlético de Madrid en la liga, y tres atrás del escolta Real Madrid, al entrar a la segunda mitad de la temporada. El Atlético tiene un partido pendiente.

'Sin rencores': fans de los Pats aún celebran a Brady

Inmediatamente después que los Buccaneers de Tampa Bay se coronaron campeones de la NFC, Brian Pope se apresuró en comprar una camiseta de Tom Brady para ponérsela al verlos jugar en el Super Bowl.

Un detalle: Pope vive en Connecticut. Ni siquiera es un fanático de los Bucs — o al menos no lo era, hasta que Brady decidió marcharse de los Patriots de Nueva Inglaterra para aspirar a otro título con Tampa Bay.

“Voy a ver el juego y estaré alentando a Brady", dijo Pope al echarle un mirada a un anaquel con camisetas del quarterback con los Patriots y la Universidad de Michigan en la tienda del Gillette Stadium.

“Me hubiera gustado que no se fuera, pero así sucedió”, admitió Pope. “Aún soy aficionado de los Patriots, pero no me molesta para nada que dispute el Super Bowl”.

Brady atrapó seis títulos del Super Bowl, un récord de la NFL, con los Patriots y disputó otros tres juegos por el campeonato de conferencia en sus 20 años en Nueva Inglaterra, una trayectoria que concluyó cuando firmó en marzo con los Buccaneers como agente libre.

Desde entonces, los aficionados que dejó atrás lo han seguido desde lejos. Y ahora que se alista para disputar su décimo Super Bowl, muchos lo alentarán como si no se hubiera ido.

“Estuvo aquí 20 años, hizo un gran trabajo. Nunca se metió en problemas. Entonces por qué no perseguir su sueño”, reconoció Kathie McCarthy, quien acudió al Gillette Stadium para recibir su vacuna contra el COVID-19.

Disney lanza tráiler y fecha de estreno de 'Raya y el último dragón'

Disney lanzó este martes el tráiler oficial de su nueva película ‘Raya y el último dragón’, la cual se estrenará el próximo 5 de marzo en cines y en Disney + Premier Access.

‘Raya and the Last Dragon’ nos lleva al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad.

Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de un guerrero solitario, Raya, para rastrear al último dragón legendario para restaurar la tierra fracturada y su pueblo dividido. Sin embargo, a lo largo de su viaje, aprenderá que se necesitará más que un dragón para salvar el mundo; también se necesitará confianza y trabajo en equipo.

