Él es Greg: el primer personaje gay de Pixar, que promete hacer historia en el cortometraje 'Out'

NUEVA YORK.- En los 23 años de Steven Clay Hunter como animador en Pixar, ha dibujado pulpos de siete tentáculos, un canadiense atrevido y un ruidoso pingüino de juguete. Pero había escenas que nunca pensó animar hasta que comenzó a trabajar en su cortometraje Out.

Hunter escribió y dirigió la película de Pixar de nueve minutos que debutó recientemente en Disney Plus. La cinta se trata de un hombre llamado Greg que cambia temporalmente de cuerpo con su perro, Jim, mientras empaca para mudarse. Mientras Greg trata frenéticamente de ocultar la evidencia de su novio, Manuel, encuentra el valor para revelar su orientación sexual a sus padres.

Greg, quien está ligeramente inspirado en Hunter, es el primer protagonista LGBTQ de Pixar. Y aunque Out incluye material más típico de Pixar (un par de animales arcoíris, un cameo de Wheezy de Toy Story), también tiene imágenes nunca vistas en los 25 años del estudio, o en toda la historia de Disney. Como cuando Greg y Manuel se abrazan.

"La primera vez que dibujé a Greg y Manuel abrazándose en la habitación, estaba llorando a mares", dijo Hunter. "Toda esta emoción surgió porque me di cuenta que había trabajado en animación por décadas y nunca había dibujado eso en mi carrera, me llegó".

Out es una pequeña película en un servicio de streaming, no uno de los megaéxitos de taquilla de Pixar. Pero ya ha tenido un gran impacto y ha sido celebrado como un hito por la inclusión en el entretenimiento familiar. La organización GLAAD, por los derechos de la comunidad LGBTQ, la calificó como "un gran paso adelante para The Walt Disney Company".

"Out representa lo mejor del legado de Disney y Pixar como un sitio para historias alentadoras sobre encontrar la fortaleza interior de cada uno ante los retos de la vida", dijo Jeremy Blacklow, director de medios de espectáculos de GLAAD.

Desde su casa en Oakland, California, Hunter, de 51 años, ha tomado con humildad las respuestas ante su debut como director. Logró reunirse con su productor, Max Sachar, para celebrar con una copa de vino rosado a sana distancia el fin de semana pasado, pero ha tenido cierta resistencia a platicar sobre una película tan personal.

"Sentía que esto era algo que tenía que hacer", dijo Hunter en una de las primeras entrevistas que ha concedido. "No salí (del closet) hasta que tenía 27 años y ahora tengo 51, y siento que todavía estoy lidiando con ello. No puedes ocultar quién eres la mitad de tu vida y de pronto dejar todo eso atrás. Tienes que procesarlo de alguna manera, tuve la suerte de procesarlo al hacer esta película".

En parte en broma y en parte en serio, Out está etiquetada como "basada en una historia real". La primera toma es de un perro y un gato mágico saltando por un arcoíris. Hunter tiene un perro llamado Jim pero, naturalmente, no ha experimentado un cambio de cuerpo con su amigo peludo. La historia principal sí es autobiográfica.

"La relación de Manuel y Greg es algo por lo que pasé", dijo. "No había salido ante mi familia y estaba en una relación, pero ellos no sabían de él. Esto afectó nuestra relación y terminamos cortando por eso. Y esta ruptura me llevó a revelar mi verdadero ser a mi familia por teléfono en una sala de conferencias de Pixar".

Hunter presentó primero la idea de una película sobre este tipo de revelación hace cinco años. Pero fue el programa SparkShorts de Pixar, que busca descubrir nuevas voces y experimentar con diferentes técnicas, el que le dio una oportunidad a Hunter. Después de trabajar en el cortometraje de Spark Purl, presentó la idea de Out. Tras recibir aprobación terminó el cortometraje en diciembre.

"Era agradable que él contara su historia sobre salir (del closet) y que lo hiciera mientras también se revelaba como cineasta", dijo Sachar. "Fue realmente maravilloso para todos ser parte y testigos de ello".

Cada vez más personajes LGBTQ han aparecido en películas de Disney, pero lo han hecho en papeles secundarios. El secuaz de Gastón, LeFou (Josh Gad), sugería ser gay en la versión con actores de Beauty and the Beast (La Bella y la Bestia) de 2017. Y la película Onward (Unidos) de Pixar de este año incluía a la que muchos consideraron como el primer personaje animado abiertamente gay de Disney: una policía con la voz de Lena Waithe quien habla de su novia. Algunos países de Medio Oriente prohibieron la película.

Out es mucho más directa. Incluye un tierno beso entre Manuel y Greg. Para animarlo Hunter se acercó a Wendell Lee, el otro animador gay que seguía trabajando en Pixar desde los primeros días de Hunter en la empresa.

"Fui con él y le dije, 'tienes que animar esto' y él me contestó '¡claro que sí!'", dijo Hunter. "Le dije: Quiero un beso, no quiero un piquito".

Recientemente Hunter vio Out con su familia, que vive en Canadá, por Zoom. Fue un momento de conexión que espera que ocurra para otros durante la cuarentena. Para los jóvenes, viejos, gay y heterosexuales, Out se trata de estar orgulloso de ser quien eres, quien sea quien eres.

Al reflexionar sobre el significado de la película, Hunter habló sobre la muerte del dramaturgo y activista contra el sida Larry Kramer ocurrida esta semana. Out además se estrenó el día de Harvey Milk, otro importante activista gay.

"Nosotros somos una extensión de eso. Nos estamos moviendo hacia la visibilidad. No significa que estamos apoderándonos de las cosas. Simplemente estamos tratando de contar nuestras historias al igual que todos los demás", dijo Hunter. "Y no nos vamos a ir a ninguna parte, llegamos para quedarnos".