Phil Spector, creador de éxitos de música pop, muere a los 81 años

Phil Spector, el productor musical que pasó del Muro del Sonido a las paredes de una celda de la prisión de California, ha muerto. Tenía 81 años.

Spector murió el sábado por la mañana en un hospital externo, dijo el domingo el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en un comunicado. Un médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín determinará la causa oficial de la muerte. TMZ informó que Spector murió por complicaciones relacionadas con COVID-19 después de ser trasladado de su celda de prisión.

Spector se hizo un nombre en la década de 1960 con sencillos de las Ronettes, los Crystals, Darlene Love y otros artistas que descubrió. Escribió o coescribió muchas de las canciones de los artistas y las lanzó en su propio sello, Philles Records.

"Los discos de Phil se sintieron casi como un caos, violencia cubierta de azúcar y dulces", dijo el músico Bruce Springsteen en un discurso de apertura en el festival de música South by Southwest en 2012. "Y la mejor lección de Phil fue el sonido".

Decenas de músicos de sesión, conocidos colectivamente como Wrecking Crew, aparecieron en las grabaciones. Sus interpretaciones fueron capturadas a través de cámaras de eco en mono, o una sola pista, para producir lo que se conocía como el Muro del Sonido.

El éxito de Spector lo convirtió en "El primer magnate de la adolescencia", una descripción utilizada por el autor Tom Wolfe en un ensayo de 1964 para la revista Esquire. La historia apareció en el primer libro de Wolfe, "The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby", publicado en 1965.

Pelucas y pistolas

En sus últimos años, Spector tenía fama de comportamiento errático. Llevaba pelucas, viajaba a todas partes con guardaespaldas y portaba pistolas que a veces disparaba en los estudios de grabación.

Su afición por las armas de fuego resultó fatal cuando la actriz Lana Clarkson murió en su casa en 2003. Fue encarcelado por matarla.

Harvey Philip Spector nació el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York, según su certificado de nacimiento. Otras fuentes pusieron su nacimiento un año después, en 1940, y dieron su segundo nombre como Phillip. Su padre, Benjamin Spector, era un trabajador siderúrgico y su madre, Shirley, era ama de casa.

Cuando tenía ocho años, perdió a su padre, quien se suicidó al inhalar vapores de monóxido de carbono en un automóvil. Después, Spector fue criado por su hermana mayor, Shirley, así como por su madre.

La familia se mudó a Los Ángeles en 1952. Recibió su primera guitarra el año siguiente de su madre como regalo de bar-mitzvah.

Mejor single

Spector asistió a Fairfax High School y formó los Teddy Bears con tres compañeros de estudios en 1958. El grupo tuvo un sencillo número uno en las listas de éxitos de la revista Billboard ese año con "Conocerlo es amarlo". Spector escribió la canción, cuyo título proviene de una frase en la lápida de su padre.

The Teddy Bears se separaron al año siguiente después de un álbum sin éxito. Produjo canciones para Gene Pitney y otros artistas y coescribió “Spanish Harlem”, un éxito de Ben E. King.

Spector fundó Philles en 1961 con Lester Sill, un ejecutivo de publicaciones musicales que conoció mientras trabajaba en el álbum Teddy Bears. Compró Sill un año después para tomar el control total.

Philles tuvo dos sencillos No. 1: "Es un rebelde" de The Crystals, con Love como cantante principal, en 1962 y "You've Lost That Lovin 'Feelin'" de los Righteous Brothers en 1962. El primer sencillo de The Ronettes, "Be My Baby", fue el número 2 en 1963.

Álbum de honor

Aunque Spector prefería los sencillos, lanzó un álbum de Navidad en 1963 con canciones de los Crystals, Love, the Ronettes y Bob B. Soxx and the Blue Jeans. El álbum fue seleccionado como uno de los 500 mejores de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

Spector se retiró de la música en 1966 después de que "River Deep-Mountain High", una canción de Ike y Tina Turner que produjo, solo subió al puesto 88 en la lista de sencillos de Billboard. La etiqueta se cerró más tarde ese año.

A&M Records trajo a Spector de regreso al firmarlo con un contrato de producción en 1969. Produjo el sencillo de John Lennon "Instant Karma" y luego Lennon y George Harrison le pidieron que trabajara en el álbum de los Beatles "Let It Be", lanzado en 1970.

Lennon colaboró ​​con Spector en el álbum "Imagine" y otros tres lanzamientos en solitario. Harrison trabajó con él en el álbum "All Things Must Pass" y una grabación en vivo de "The Concert for Bangladesh", el ganador del premio Grammy de 1972 al álbum del año.

Más tarde, Spector produjo álbumes para Dion, Leonard Cohen and the Ramones y dos canciones para Starsailor, una banda del Reino Unido. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989.

Encuentro fatal

Clarkson conoció a Spector en 2003 mientras trabajaba como anfitriona en el club nocturno House of Blues en Los Ángeles. Horas después, fueron a su casa, donde le dispararon una vez en la boca y murió. Afirmó que la muerte fue un suicidio accidental.

Spector fue juzgado por la muerte de Clarkson en 2007. El caso terminó en un juicio nulo debido a un jurado colgado. Fue juzgado nuevamente en 2009, declarado culpable de asesinato en segundo grado y uso personal de un arma, y ​​sentenciado a 19 años a cadena perpetua.

Durante el proceso legal, Spector conoció y se casó con su tercera esposa, Rachelle Short. Ella era una aspirante a cantante que era 40 años menor que él.

Primera esposa

La primera esposa de Spector fue Annette Merar, una compañera de clase de la escuela secundaria que cantaba con un grupo vocal pre-Philles llamado Spector's Trio. Se casaron en 1963 y se divorciaron dos años después.

Mientras estaba casado con Merar, tuvo una aventura con la cantante principal de las Ronettes, Veronica Bennett. La pareja se casó en 1968 y ella se convirtió en Ronnie Spector. Su marido puso fin a su carrera musical y le impidió salir de casa, entre otros abusos.

Ronnie Spector lo dejó en 1972 después de atravesar una puerta corrediza de vidrio, y la pareja se divorció en 1974. Tuvieron tres niños adoptados, Donte y los gemelos Louis y Gary.

Spector y una novia, Janis Zavala, tuvieron gemelos en 1982. Su hijo, Phillip Jr., murió de leucemia cuando tenía nueve años. La otra gemela era una hija, Nicole.