Perritos del Metro de la CDMX entregan cartas a Reyes Magos y otras notas para que olvides el COVID

Este martes tenemos para ti información para que los pequeños de la casa le hagan llegar su cartita a los Reyes Magos, la llegada de Paul McCartney a TikTok, el regreso de la afición al estadio Kraken, y más.

Los perritos del Centro de Transferencia Canina del #MetroCDMX se encuentran a punto de partir hacia el lejano oriente con más de mil cartas hechas por los pequeños. pic.twitter.com/sleWnQXRET — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 5, 2021

'Lomitos' del Metro de la CDMX entregan cartas a los Reyes Magos

Los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la Ciudad de México entregaron en el 'lejano oriente' las cartas hechas por niñas y niños a los Reyes Magos. Tu pequeño aún está a tiempo de enviar la suya.

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las cartas están siendo enviadas al correo electrónico santaylosreyesenelmetro@gmail.com, donde las recibirán hasta la medianoche de este martes 5 de enero.

"Los 20 canes del Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX, que participan como ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltazar, están listos para partir hacia el lejano oriente y trasladar las cartas que niñas y niños escribieron a los Reyes", se explica en la misiva.

Por segundo año consecutivo, los perritos del CTC del Metro capitalino serán los mensajeros de las cartas, a fin de que eviten hacerlo por medio de globos, los cuales perjudican al medio ambiente, así como mantener la sana distancia por la pandemia.

Las niñas y niños tienen hasta las 24 horas de este 5 de enero para enviar sus cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar. Los peques recibirán un correo de confirmación con la fotografía del can que los estará atendiendo.

El CTC, ha designado a 'Chato', uno de los canes con mayor antigüedad en el refugio del Metro CDMX, como director Ejecutivo del centro, y será quien se encargue de coordinar y supervisar los envíos de las cartas vía correo electrónico.

Paul McCartney se une a TikTok

TikTok dio la bienvenida a la aplicación a uno de los mejores cantantes y compositores de la historia: Paul McCartney.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum ‘McCartney III’, el legendario artista británico da la bienvenida a los usuarios de TikTok a su estudio para mostrar, de una forma nunca antes vista, lo que hay detrás de su música (junto con sus nuevas canciones ‘Find My Way’, ‘Pretty Boys’ y ’Slidin’).

Así que si eres fan de la música de Sir Paul McCartney, debes estar atento a los primeros videos que publique, donde mostrará su destreza multiinstrumental, su peculiar sentido del humor y sus ágiles movimientos de baile.

Además, algunos de sus éxitos clásicos ahora estarán disponibles también como sonidos de TikTok. Los usuarios podrán bailar al ritmo de ‘Jet’, declarar su amor con ‘Maybe I’m Amazed’ o disfrutar de ‘Band On The Run’.

Esta es la lista de las canciones clásicas de Paul McCartney que estarán disponibles en sonidos de TikTok: Maybe I’m Amazed , Waterfalls , Coming Up , Band On The Run , Live And Let Die , Jet , Silly Love Songs , Uncle Albert / Admiral Halsey , Great Day y Come On To Me.

Sigue a Paul en su cuenta oficial @paulmccartney.

UNAM

La Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo: En busca de un futuro

Del viernes 8 al sábado 30 de enero de 2021, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Filmoteca UNAM) presentará en línea una selección de documentales, animaciones y ficciones en el ciclo: En busca de un futuro.

Este, que será presentado en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Festival Contra el silencio todas las voces y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), busca diseccionar y visibilizar las problemáticas que atraviesan los migrantes latinoamericanos en búsqueda, principalmente, del sueño americano.

Este ciclo consta de una treintena de películas, en su mayoría por producciones mexicanas, entre largometrajes y cortometrajes.

Estas películas se han presentado en festivales internacionales de cine como: Morelia, Guadalajara, DocsMX, Immigration Film Festival de Washington DC, EUA y Contra el silencio todas las voces, entre otros, recibiendo varias de ellas numerosos premios y reconocimientos.

Se podrá ver una parte a través del sitio web de la Filmoteca de la UNAM y la otra en la plataforma FilminLatino del IMCINE.

Entre los títulos que lo integran, se encuentran: Casa en tierra ajena (Costa Rica, 2017) de Ivannia Villalobos Vindas, Premio René Picado Esquivel en la Categoría de Comunicación en Producción Audiovisual, Costa Rica, Selección oficial en Latino Docs, Francia y en el Festival de Cine Invisible de Bilbao, España.

Consulta la programación en www.filmoteca.unam.mx .

Mazatlán F.C.

Mazatlán F.C. iniciará el Guard1anes 2021 con público en el Kraken

El club de futbol Mazatlán anunció este martes que el Kraken podrá recibir a los aficionados a partir de la jornada 1 del Torneo Guard1anes 2021 con una capacidad hasta del 40 por ciento del aforo.

Esto, dijo, luego de una decisión entre las autoridades del estado de Sinaloa, las municipales y de la Liga MX, al cumplir con los protocolos establecidos.

"En Mazatlán F.C. nos comprometemos a seguir cumpliendo con cada uno de los requerimientos establecidos para celebrar nuestros partidos a puerta abierta y así continuar con la presencia de aficionados al futbol", señaló.

Mazatlán se enfrentará al Necaxa el próximo viernes en Sinaloa, a las 21:30 horas, en la primera fecha del torneo de clausura.

Sinaloa se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional.