PERFIL: Eddie Van Halen, el revolucionario y virtuoso de la guitarra eléctrica

Eddie Van Halen, quien falleció este martes 6 de octubre después de una larga batalla contra el cáncer, fue sin duda uno de los guitarristas de rock más influyentes, originales y talentosos del siglo XX. Fue fundador de la banda Van Halen, que dominó la escena del hard rock en las décadas de 1970 y 1980.

Edward Lodewijk Van Halen, su nombre verdadero, nació el 26 de enero de 1955 en Nijmegen, Países Bajos, pero más tarde se mudó con su familia a Estados Unidos en la década de los 60. Él y su hermano mayor, Alex, comenzaron a tomar lecciones de piano, lo que plantó las semillas para la futura carrera musical de ambos hermanos.

Hipnotizado por el movimiento de rock de la invasión británica (especialmente los Dave Clark Five), Eddie Van Halen comenzó a tocar la batería, mientras que Alex tomó la guitarra. Más tarde, Eddie cambió a la guitarra y Alex a la batería, dejando atrás la música clásica y comenzando una banda de rock llamada Mammoth.

En 1974, los hermanos Van Halen se conectaron con el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony para formar Van Halen. En unos pocos años, la banda, basada en el sonido de guitarra característico de Eddie y la voz única de Roth, se había vuelto verdaderamente popular en la escena del rock de Los Ángeles.

Sus rápidos riffs de guitarra y las interpretaciones de Roth en el escenario llamaron la atención del guitarrista de Kiss, Gene Simmons, en 1977, quien financió y produjo su primera sesión de grabación.

Poco después, Van Halen firmó con Warner Bros, y en 1978, la banda lanzó su álbum debut homónimo, que incluía el exitoso sencillo 'Runnin 'With the Devil'.

Pronto se convirtió en una de las bandas más rentables de la industria discográfica, lanzando una serie de álbumes multiplatino en rápida sucesión. En 1979 lanzan Van Halen II. Pero el verdadero estatus de superestrella no llegó hasta el lanzamiento de 1984, que mostró los ahora clásicos 'Jump', 'Panamá' y 'Hot for Teacher '.

Sin embargo, todo lo que empieza termina por romperse. En 1985, después de grabar su propio álbum en solitario, Roth dejó la banda para ser reemplazado por el exlíder de Montrose, Sammy Hagar.

Van Halen mostró una notable capacidad de recuperación y lanzó varios álbumes exitosos con Hagar como líder, incluidos 5150 de 1986, y For Unlawful Carnal Knowledge, de 1991 . En 1993, la banda lanzó su primer álbum en vivo doble, Van Halen Live: Right Here, Right Now.

A mediados de la década de 1990 resurgió la tensión. Eddie tenía un historial de abuso de alcohol, y continuamente había discusiones con Sammy Hagar. A raíz de estos enfrentamientos, el último disco de Van Halen con Hagar sería Balance, de 1995.

Poco después de la partida de Hagar, Roth regresó para una reunión de Van Halen muy publicitada. Pero después de grabar dos canciones para un álbum de grandes éxitos y hacer una aparición con la banda en los MTV Music Awards, Roth se fue nuevamente.

Esta vez, fue reemplazado por Gary Cherone, exintegrante de la banda de heavy metal Extreme. Del debut de Cherone con la banda nació Van Halen III, fue lanzado en 1998, pero las bajas ventas aseguraron su partida. La banda regresó brevemente en 2004 para un lanzamiento y una gira de grandes éxitos.

Eddie Val Halen se casó con la actriz Valerie Bertinelli en 1981, de esa relación nació su hijo, Wolfgang, en 1990. Aunque la pareja anunció su separación en julio de 2002 y se divorciaron cuatro años después. En 2009, Van Halen se casó con su novia, Janie Liszewski.

En 2012, Roth estaba de vuelta en el redil y la banda lanzó A Different Kind of Truth, su primer disco con Roth desde 1984. En mayo de 2015, Van Halen inauguró los Billboard Music Awards con Roth, interpretando su antiguo éxito 'Panamá', una actuación que serviría como preludio de la gira de verano de 2015 de la banda.

Van Halen actuó en público por última vez en el Hollywood Bowl, de Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 2015. Esa noche, Roth abrazó a Eddie en el escenario mientras ambos sonreían cálidamente. "Los mejores años de mi vida", dijo el virtuoso guitarrista.

El cáncer terminó con la vida de Eddie Van Halen, considerado uno de los grandes instrumentistas del rock.

