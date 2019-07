Pepe Mogt, el músico que miró a ambos lados de la frontera para extraer una dosis de arte

Mientras que en nuestro país se toman medidas para frenar el flujo migratorio de los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, Pepe Mogt derriba las fronteras para retratar el lado artístico de lo que Trump y sus partidarios consideran un problema.

A través de la experimentación con tomas microscópicas de la frontera norte el integrante de Nortec Collective, mejor conocido como Fussible, reflexionó sobre la resistencia al cambio, aquella que va más allá de los muros en la conciencia colectiva de la sociedad actual.

“Con esta problemática de los migrantes y de todo lo que está pasando en la frontera, me pareció una necesidad expresar un proyecto que hiciera reflexionar a la gente que somos nosotros mismos los que hacemos las fronteras, nos las imponemos, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas y no nos damos cuenta”, señala Mogt.

“ La naturaleza nos dice: todos somos migrantes, no hay ningún problema." Pepe Mogt Artista

Pepe filmaba en Tijuana unas tomas microscópicas de la frontera. Al observar con detenimiento uno de los encuadres, notó que sucedía algo peculiar: un migrante ensimismado apareció en la toma sin querer. De repente, el hombre corrió hacia el muro para dar el brinco que lo llevaría hacia el sueño americano, pero bastaron unos pasos para alejarse de la esperanza, pues la patrulla fronteriza se encontraba al acecho.

El artista conoció el refugio de los migrantes que están fichados por el Gobierno estadounidense, aprendió que incluso en esos grupos hay jerarquías y se asombró de la manera en la que luchan por sobrevivir.

Tras esta experiencia Mogt compuso Deportado, canción que forma parte del EP de 10 pulgadas QDRPNT y que a su vez integra su docu-ficción Quadrapoint, la obra audiovisual que presentó en 2018 durante el Festival Mutek en Japón.

El día que las ondas de Nortec crearon vida

Pepe creció en un hogar rodeado de los ritmos más variados, desde las canciones de Plaza Sésamo en inglés, hasta las rolas de los años 60; sin embargo, los inspiradores de su pasión insaciable fueron los sonidos conseguidos por la mezcla de sintetizadores y guitarras eléctricas de Gary Numan así como la oscuridad electrónica de Depeche Mode.

“ El documental es para sensibilizar a la gente, que pueda captar este tema, ya que a veces nosotros nos hacemos de nuestras políticas, pueden ser económicas y de ciertos intereses, pero pueden perjudicar a toda la comunidad." Pepe Mogt Artista

En el taxi o la calle, las fiestas y plazas, ni el rincón más pequeño se salva de la música banda: el sonido que reina en Tijuana. Sumergido en ese ambiente, y con el espíritu electrónico que vivía en él, Mogt fusionó ambas resonancias y brotó así la raíz de un proyecto experimental: Nortec Collective.

“No pensamos que Nortec fuera a tener tanta trayectoria como lo tuvo, pensamos que solo iba a ser ese disco experimental como el Nortec Sampler", narra Mogt, "se empezó a distribuir y cada vez nos empezaron a invitar a conciertos como nunca, ya de repente estábamos haciendo giras de casi 40 fechas al año, es más llegó un punto en el que hicimos hasta 90 fechas en un año, 2 o 3 por semana”.

Recopilar las vivencias. Transformarlas en recuerdos. Es la tarea que hacen todos sin darse cuenta. Para Mogt hay un hecho especial que no ha olvidado: el momento en que las ondas de Nortec crearon vida.

“Una vez me contaron que en un concierto de Nortec unas personas estaban haciendo el amor ahí y años después comenté esa anécdota en Facebook. Entonces, contestó uno que lo confirmó, no me acuerdo como se llama el niño, pero nació pues. Es el primer hijo de Nortec, se podría decir”, señala riéndose.

Aunque Mogt renuncia a la nostalgia, tiene la mira fija en lo nuevo, escucha con atención nuevas propuestas; por ello, con su playlist que denominó la Cajeta Electrónica del mes en Spotify, recopila los 20 tracks más representativos y recientes.

No admira particularmente a un intérprete, pues nunca acabaría de nombrarlos. No tiene arrepentimientos. Trabaja con cautela y siempre buscará codificar un mensaje en cada una de sus proyectos. Anhela lograr un cambio en cualquiera que disfrute su ingenio musical. Ese es Pepe Mogt, el músico que miró a ambos lados de la frontera para extraer una dosis de arte.