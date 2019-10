Todavía pienso que votar por AMLO era la mejor opción, afirma Gael García

El actor Gael García Bernal dijo este lunes que seguía pensando que votar por Andrés Manuel López Obrador era la mejor opción.

"Me siento afortunado de poder decir esto con toda libertad. Sin vivir en Los Ángeles (ya dense cuenta). Pensando todavía que la mejor opción era votar por AMLO. Y sabiendo que hay muchísimos retos y problemas aún que resolver en nuestro país y en el mundo", tuiteó el actor en hilo de Twitter.

Bernal también refirió que hay algo en común entre las cuentas de Twitter que no entienden la diferencia entre responsabilidad y culpa.

Hay algo en común entre aquellas cuentas de tuiter que no entienden la diferencia entre responsabilidad y culpa. En la vida real esa diferencia es muy evidente y es señal clara de sensatez para quien la reconoce, aunque a veces sea un tanto difícil reconocerla de inmediato. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) October 21, 2019

El director de 'Chicuarotes' finalizó en el hilo de Twitter:

"Homófobos, prohibicionistas, fanáticos de algún político o movimiento político, puritanos, fachos y sus sucedáneos, les recomiendo no seguirme en tuiter (sic) y no responder esto, porque la verdad es que no serán tomadas en cuenta sus correcciones que tan desesperadamente expresan".