Películas de terror y suspenso que te recomendamos para la 'Noche de Brujas'

'Noche de Brujas' ya está cerca, y qué mejor manera de rendirle honor a estas fechas que con un buen susto. Si te gusta el cine, y especialmente las películas de terror, horror y suspenso, te compartimos esta lista con nuestros filmes favoritos, seleccionados por nuestro equipo de redacción.

¡Prepárate!

>La admiración en exceso nunca es buena

¿Qué tiene de malo ser escritor y querer darle un vuelvo a tus relatos? Al parecer, para Paul Sheldon (James Caan) es lo peor.

Justo cuando mata al personaje principal de su saga, Misery Chastain, sufre un accidente automovilístico que lo pone bajo el cuidado de una enfermera llamada Annie Wilkes (Kathy Bathes), quien es su admiradora... y tiene una misión que podría costarle la vida a Sheldon.

El filme fue dirigido por Rob Reiner y está basado en la novela homónima de Stephen King.

>¿Qué es un fantasma?

Por si los horrores de la Guerra Civil española no fueran suficientes, el mexicano Guillermo del Toro sumó a ese escenario una historia de fantasmas en busca de venganza por un crimen que se empeña en quedar en el olvido.

En El Espinazo del Diablo (2001), Carlos, un niño que ha quedado huérfano en medio de la devastación, llega a un orfanato en donde todos los personajes son atormentados por sus actos y libran una guerra propia dentro de sí. Ahí, la aparición de Santi le revela que ni los muros del orfanato son suficientes para esconder horrores y que la avaricia y el odio rondan desenfrenados por los pasillos del lugar.

La película fue una de las primeras obras aclamadas del ahora director ganador del Oscar y el inicio de una serie de producciones en las que el horror y los fantasmas, literal y metafóricamente, se adueñan de las vidas de los protagonistas

>"Los estamos viendo"

Si estas harto de películas donde siempre gana el bueno, Darkness (2002) es para ti.

En esta casa hay algo... Algo oscuro y muy antiguo que permanece inmóvil, escondido y en silencio. Solo espera, agazapado en la penumbra durante años, trazando planes. De hecho, su medio es la oscuridad. Solo en ella puede manifestarse y desplazarse. E incluso toma su nombre. Y vive aquí desde que alguien trató de invocarle hace más de cuarenta años.

Porque esta casa guarda un secreto, un pasado abominable, un acto de maldad inconcebible... Siete niños, gente sin rostro, un círculo que debe ser completado.

>¿Le abrirías la puerta a esta 'extraña visitante'?

Sí, a pesar de las pesadillas que me han generado, me encantan las películas de terror y el cómo producen esa sensación de que algo en la oscuridad está esperando al espectador para no dejarlo ir.

Descubrí algo tarde que este género no solo se produce en Hollywood y tiene otros grandes exponentes, como Francia. Y fue precisamente un filme de ese país el que me ha dejado la sensación más escalofriante con su última secuencia.

À l'intérieur (Instituto siniestro, como fue titulada en México), de 2007, es una historia trágica para Sarah, una mujer embarazada que perdió a su marido en un accidente de tránsito. Deprimida desde entonces, sale de ese estado cuando recibe una extraña visita navideña: la de una desconocida que quiere llevarse al bebé que lleva dentro.

Esta película fue dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury. ¿Te atreves a verla?

>"Tuve el sueño más loco anoche, sobre una chica..."

Black Swan (Cisne Negro, 2010) No es la clásica película de terror donde alguien con una sierra o un ente que sale de las coladeras mata a las personas a diestra y siniestra. Es más bien una película de suspenso… pero un suspenso sabrosón. O lo que algunos llaman ‘terror psicológico’.

No te quiero ‘spoilear’ esta película protagonizada por Natalie Portman. Sólo te diré que desde el minuto 1 hasta el final te mantendrá atrapado, intrigado y, quizá, un poco asustado. Si, como yo, no te atrapan las clásicas películas de terror, esta sin duda será una gran opción. Sólo apaga las luces de tu sala o habitación y déjate llevar por el Cisne Negro.

>"La pesadilla solo empeorará"

¿Hasta donde serías capaz de llegar para vengarte de quien te ha arrebatado a alguien importante?

I Saw the Devil (Vi al Diablo, 2010) es un Thriller del director Kim Jee-woon sobre un asesino peligroso que nunca ha sido atrapado por la policía. Este mata a la hija de un jefe de policía retirado, quien es a su vez esposo de un agente secreto.

En este filme surcoreano, el agente, por su cuenta propia, perseguirá al asesino hasta alcanzarlo. Aquí verás a ambos personajes enfrentarse y asumir ambos roles, tanto de víctima como de victimario, en distintos momentos de la película.

>La historia de los Warren

La saga de El Conjuro (2013 y 2016), ambas dirigidas por James Wan, promete erizarte la piel, que te lleves unos buenos sustos y que no puedas despegarte de la pantalla. Ambas películas relatan algunos de los casos paranormales que fueron atendidos en la vida real por los parapsicólogos estadounidenses Lorraine y Ed Warren.

En la primera parte, prepárate para ver cómo una familia enfrenta a un demonio que habita en su granja en Harrisville, Estados Unidos y cómo Lorraine y Ed Warren tienen que llevar a cabo un exorcismo.

En la segunda parte, los parapsicólogos se enfrentan a uno de sus casos más diabólicos cuando acuden a la casa de la familia Hodgson, en Reino Unido, en 1977, donde las camas se sacuden y los objetos se mueven solos y un demonio que se muestra como una monja se apodera del cuerpo de una niña y pone al filo de la muerte a Ed.

>"No puedes deshacerte del Babadook"

The Babadook es una película australiana de 2014, escrita y dirigida por Jennifer Kent, la cual surge a partir de un cortometraje previo de la directora: Monster (2005).

Si eres adicto a la tensión, esta película es para ti: El Babadook es un monstruo que vive en segundo plano, a través de un libro, el cual será encontrado por los protagonistas, Amelia, una mujer viuda, y su pequeño hijo, Samuel, a quien le gustan los cuentos e historias de terror.

Samuel se obsesiona con Babadook, el monstruo de un libro que de pronto aparece en su casa, el cual tiene cara blanca, sombrero alto y abrigo negro y largo, además de manos de tijeras. De pronto, el niño y la madre no se sienten a salvo en su propia casa debido a las situaciones terroríficas que comienzan a vivir y a obsesionarlos, robándoles incluso la capacidad de dormir tranquilamente.

"Es solo un libro, no puede herirte", le dice Amelia a su hijo. Pero las cosas comienzan a salirse de control... o de las páginas del libro.

Te la recomendamos por todos los temas que toca la película: los miedos infantiles, la relación entre una madre y su hijo frente a la pérdida del padre, el duelo y sus etapas, la depresión, la incapacidad de dormir por miedo y la paranoia.

>"Ella no se ha ido"

¿Qué da más miedo? ¿El diablo o la tragedia inevitable, genética? Estas preguntas flotan en Hereditary, el primer largometraje de Ari Aster, estrenado en el Festival de Cine Sundance en 2018. El filme pone en entredicho la creencia popular de que las películas de terror se han estancado en fórmulas ya conocidas.

La trama cuenta las vivencias de la artista de figuras en miniatura, Annie Graham (protagonizada por Toni Colette, a lo mejor la recuerdan por ser la mamá del extraordinario niño protagonista en ‘Sexto Sentido’), quien sufre la muerte de su madre. Su marido, Steve (Gabriel Byrne), y sus hijos Peter y Charlie (Alex Wolff y Milly Shapiro) la acompañan en este duelo, que se complica porque la abuela pareciera haber dejado tras de sí algo demoníaco.

Desde el principio queda claro que Annie tiene una relación, por decir lo menos, tensa con su difunta madre y con su pasado; no pasa mucho tiempo antes de que descubramos que la mayor parte de su familia padeció enfermedades mentales y murió en circunstancias espantosas. Esto es un reflejo de lo que vivirá en su propia casa. Su hija Charlie, antisocial y extraña (cuyos chasquidos de lengua nos taladrarán la cabeza antes de ir a dormir), es evitada por su otro hijo.

Aunque en español se tradujo el título como El legado del diablo, el éxito del filme es poner sobre la mesa algo más que lo demoníaco. La construcción de personajes complejos —Toni Colette actúa magistralmente— y el suspense psicológico llevan el terror mucho más allá que cualquier monstruo visible. Como si fueran piezas de Lego, con cada escena Ari Aster se dedica a construir el horror vivido desde el duelo, aderezado con entidades malignas.

La historia hace guiños al ocultismo histórico (el idioma de las invocaciones malignas del filme es una combinación de hebreo y enoquiano, una lengua diseñada por dos ocultistas en el siglo XVI). Lo de verdad maligno en la película es el desbaratamiento de una relación familiar. Lo terrorífico proviene de una maldición, justamente, hereditaria.

Con información de Juan Carlos García, Diego Caso, Isaid Mera, Karina Hernández, Emilia López y Gonzalo Soto.