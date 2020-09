Película del mexicano Michel Franco gana premio en Venecia y otras notas para que te olvides del COVID-19

No te puedes perder este viernes nuestra selección de notas que tenemos para ti que incluyen la premiación de Nueva orden, una película del director mexicano Michel Franco, un récord de aviación y más...

Nuevo Orden, de Michel Franco, gana Leoncino de Oro en Festival de Cine de Venecia

La película mexicana Nuevo orden, de Michel Franco, consiguió este virenes el Leoncino de Oro en el Festival de Venecia.

Este premio es otorgado por un jurado de 20 jóvenes cinéfilos. El Leoncino de Oro es uno de los premios colaterales más significativos de la Muestra de Venecia.

La producción de este filme estuvo a cargo de Teorema (Michel Franco, Cristina Velasco L, Eréndira Núñez Larios), Les Films D'Ici (Charlotte Uzu). Mientras que el reparto principal está integrado por Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Eligio Meléndez.

"En este drama distópico fascinante y de suspenso, una lujosa boda de clase alta sale mal en un inesperado levantamiento de la lucha de clases que da paso a un violento golpe de estado . Visto a través de los ojos de la joven y comprensiva novia y los sirvientes que trabajan a favor y en contra de su rica familia, Nuevo Orden rastrea sin aliento el colapso de un sistema político a medida que surge un reemplazo más desgarrador a su paso", señala la sinopsis publicada por el Festival de Venecia.

Venecia, el primer gran festival presencial de cine desde que el COVID-19 paralizó el sector, finaliza el 12 de septiembre. Además de la competencia Horizontes, 18 películas compiten por el León de Oro en la selección principal.

Marilyn Manson reaparece con nuevo disco

Marilyn Manson lanzó este viernes su nuevo sencillo We Are Chaos del álbum con el mismo nombre, el cual causó conmoción entre sus fans.

El músico originario de Ohio no dio muchos detalles sobre su nuevo material, lo que sí sabemos es que cuenta con 10 canciones.

Este es su décimo primer material discográfico, fue lanzado por Loma Vista Recordings y fue producido por Manson y Shooter Jennings.

La portada del álbum es una pintura de acuarela hecha por Marilyn. Es un autorretrato titulado Infinite Darkness.

Otras canciones que incluye el álbum son Red, Black And Blue, Paint You With My Love y Infinite Darkness.

Especial

Le quieren cambiar el nombre a Tabasco

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseguró que en 2024 impulsará una consulta ciudadana para buscar cambiarle el nombre al estado de Tabasco por el de 'Tabasco de López Obrador'.

De gira por la entidad, dijo que su idea busca dar "honor" al presidente Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que sus paisanos deberían sentir orgullo por el puesto tan alto que este alcanzó.

El también senador suplente de Ricardo Monreal sostuvo que esta idea viene a reforzar la propuesta que hizo hace meses para que mediante una reforma constitucional se permita al macuspanense competir por la gubernatura un vez que termine su sexenio.

En enero de este año, entregó al Congreso local un documento en el que justificó esta iniciativa al señalar que busca "aprovechar la experiencia, el conocimiento y la trayectoria de quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo federal".

Cuartoscuro

Aeroméxico marca récord con el vuelo más largo de aviación mexicana

Aeroméxico registró este viernes un nuevo récord con el vuelo de mayor alcance en la historia de la aviación mexicana, de acuerdo con lo informado en un comunicado.

Este vuelo se convirtió en la primera operación directa entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el puerto aéreo de Hong Kong; se recorrió un total de 14 mil 170 kilómetros, 55 más que en el reciente vuelo entre Shenzhen, en China, y la capital mexicana.

Para este vuelo fue utilizado un avión Boeing 787 de la aerolínea, indica Aeroméxico, "en una operación chárter privada para transportar carga inclusive en la cabina de pasajeros".

Este avión despegó desde el AICM el miércoles 9 de septiembre, con rumbo a Seúl, Corea del Sur, donde hizo una escala técnica; después, aterrizó el jueves 10 de septiembre en Hong Kong. Posteriormente, la aeronave salió hacia la CDMX y aterrizó este viernes en la madrugada, luego de más de 15 horas de vuelo, detalló la aerolínea.

Con información de AP y María Albert/Corrresponsal.