Pa'l Norte 2020 queda pospuesto por COVID-19

La edición 2020 del festival Pa'l Norte fue suspendida este sábado con el fin de mitigar la propagación del coronavirus en Nuevo León, anunció Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de esa entidad.

"Teniendo en cuenta que la salud es la prioridad del Gobierno del Estado, pues sin salud no hay educación, no hay trabajo, no hay bienestar, quiero comunicarles que el festival Pa'l Norte queda pospuesto", informó en conferencia de prensa.

El festival se iba a llevar a cabo el 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora. Entre los artistas que formaban parte de la cartelera estaban The Strokes y Tame Impala, además de Daddy Yankee, Alejandro Fernández, El Tri, Auténticos Decadentes y Babasónicos.

Las autoridades sanitarias estimaron que el evento podría quedar reprogramado para el segundo semestre de este año.

Hasta este sábado, Nuevo León tiene registrados cuatro casos confirmados de COVID-19, uno de ellos en estado grave.