Otro más: Corona Capital Guadalajara se pospone para el 2021

Luego de que el festival Corona Capital Guadalajara se reprogramara para septiembre debido a la pandemia de COVID-19, los organizadores del evento informaron este jueves que se pospondrá hasta el 2021.

Inicialmente, el evento se realizaría el 16 y 17 de mayo en la capital de Jalisco, pero por la contingencia sanitaria se reprogramó para el 12 y 13 de septiembre de este año.

El festival Corona Capital Guadalajara queda pospuesto para el 2021.



Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/3Puu7oD4aW — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) August 20, 2020

El COVID-19 “no deja a vivir a plenitud la experiencia de una concentración única como es Corona Capital Guadalajara”, detallan los organizadores a través de un comunicado.

Los organizadores anunciaron que todos los boletos adquiridos serán válidos para el Corona Capital 2021, y dijeron que próximamente se dará a conocer más información sobre la próxima edición.

La edición de este año estaba encabezada por The Strokes y Kings of Leon.

Otros de los artistas que formaran parte de la alineación, hasta ahora, son Foals, Blondie, Death Cab for Cutie, Rufus du Sol, Miami Horror, X Ambassadors, Friendly Fires, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Caroline Polachek, Margaret Glaspy y Gordi.