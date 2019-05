'Orange is the New Black', temporada final, ya tiene fecha de estreno

La serie original de Netflix, Orange is the New Black, estrena dio a conocer este miércoles la última temporada. Este miércoles se anunció que el estreno será el 26 de julio de 2019.

El servicio de streaming publicó un video en YouTube y en sus redes sociales en el que se observa a las protagonistas de la serie Tylor Schilling, Uzo Aduba, Natasha Lyonne y Laura Prepon interpretando el tema 'You’ve got time' de Regina Spektor.

La séptima temporada de la serie abordará la historia de las reclusas luego de comprender que la prisión les ha cambiado la vida. Veremos en escena a Piper acostumbrarse a su vida fuera de las rejas; la amistad de Taystee con Cindy continuará en la cuerda floja, y Gloria y su personal de cocina se enfrentarán al último flujo de ganancias de Polycon.

Orange is the New Black fue, junto con House of cards, una de las primeras series originales de Netflix.