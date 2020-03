Ópera de Los Ángeles determina como creíbles las acusaciones de acoso contra Plácido Domingo

Una investigación encargada por la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) sobre las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo halló que el legendario tenor incurrió en “conducta inapropiada” con múltiples mujeres durante las más de tres décadas en que ocupó altos cargos dentro de la compañía, que ayudó a fundar y posteriormente dirigió.

Los investigadores dijeron que 10 mujeres acusaron a Domingo de comportamiento indebido entre 1986 y 2019 y que consideraban sus denuncias creíbles, de acuerdo con un resumen publicado el martes por la Ópera de Los Ángeles.

No detallaron ninguna acusación, pero señalaron que el “nivel de incomodidad reportado por las mujeres variaba, oscilando entre algunas que manifestaron que no se sintieron incómodas hasta otras que describieron un trauma significativo”.

La investigación de seis meses, realizada por abogados externos, también encontró que “no hay pruebas de que la LA Opera haya ignorado, no haya abordado o haya ocultado las denuncias de acoso sexual”, indica el resumen.

Las acusaciones son similares a las incluidas en una investigación independiente publicada hace dos semanas por el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA, por sus siglas en inglés), que representa a los cantantes de ópera.

Ambas pesquisas se iniciaron luego que The Associated Press reportara el año pasado sobre varias mujeres que acusaron a Domingo de acoso sexual y abuso de poder. Decenas de personas contaron a la AP que la conducta del cantante era un secreto a voces dentro del mundo de la ópera, en el que los hombres que ocupan posiciones de autoridad se han comportado con impunidad desde hace mucho.

Domingo, de 79 años, ha sido considerado uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos y una de las figuras más influyentes de la industria. Fungió como director general de la Ópera Nacional de Washington (WNO por sus siglas en inglés) de 2003 a 2011 y ayudó a fundar la Ópera de Los Ángeles en la década de 1980, para después convertirse en asesor artístico, más tarde en director artístico y finalmente en director general desde 2003 hasta que su periodo se vio interrumpido por las acusaciones que emergieron el año pasado.

La investigación de la Ópera de Los Ángeles, realizada por la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher, señaló que Domingo fue una de las 44 personas entrevistadas y que el cantante había “negado todas las acusaciones de contacto no deseado y sostenía que todas sus interacciones fueron consensuadas”.

El reporte añadió que los investigadores “a menudo encontraron que estaba siendo honesto en sus negativas, pero hallaron que algunas eran menos creíbles o carecían de conciencia”.

También señaló que los investigadores no encontraron pruebas “de que el señor Domingo se haya involucrado en un quid pro quo o tomara represalias contra alguna mujer al no seleccionarla para un papel o contratarla en la LA Opera”.

Nancy Seltzer, una vocera de Domingo, comentó que de momento no haría declaraciones sobre los hallazgos.

Hace dos semanas, Domingo emitió un par de comunicados contradictorios luego que el AGMA concluyó que se había "involucrado en actividades inapropiadas, desde coqueteo hasta avances sexuales, dentro y fuera del sitio de trabajo".

El sindicato no publicó detalles específicos, pero personas familiarizadas con la investigación que hablaron a condición de anonimato informaron a la AP que los investigadores encontraron que 27 personas fueron acosadas sexualmente o presenciaron un comportamiento indebido por parte de Domingo en las décadas de 1990 y 2000, cuando éste ocupaba altos cargos en las Ópera de Los Ángeles y la Ópera Nacional de Washington.

Tras la publicación de los hallazgos, Domingo se disculpó con las mujeres que lo acusaron de conducta inapropiada luego de haber rechazado las denuncias por meses. "Quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé", apuntó. "Acepto toda la responsabilidad de mis acciones".

Pero dos días después, mientras varias salas de conciertos en España cancelaban sus actuaciones, emitió un nuevo comunicado diciendo que su "disculpa fue sincera y de todo corazón", pero había generado una falsa impresión. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”, añadió.

Las cancelaciones en España fueron las primeras en Europa, donde las reacciones a las denuncias de acoso fueron más acalladas que en Estados Unidos, donde las presentaciones de Domingo fueron rápidamente suspendidas.

Y más cancelaciones han seguido. La Ópera Real de Londres indicó la semana pasada en un comunicado que llegó a un acuerdo con Domingo para que se retirara de una producción de 'Don Carlo' programada para julio.

La Ópera Estatal de Hamburgo declaró el martes que Domingo canceló sus actuaciones previstas para fines de marzo y principios de abril debido al brote del coronavirus. La compañía alemana indicó que lo hacía por recomendaciones médicas derivadas de su edad y otros factores, y que es "entendible y respetamos su decisión".