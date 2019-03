'Once upon a time in Hollywood' estrena su primer tráiler

Este miércoles fue lanzado el primer tráiler de Once upon a time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood), la nueva película de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

A ritmo de The Mamas and the Papas y Los Bravos, el adelanto presenta la historia de Rick Dalton (DiCaprio), un actor de westerns venido a menos, y Cliff Booth (Pitt), su doble en escenas de acción y amigo; "la pareja intenta abrirse camino en un Hollywood en el que Dalton ya no conoce a nadie, por culpa de los vientos de cambio, justo como el que sale de la casa de al lado de Dalton, ocupada por una actriz llamada Sharon Tate (Robbie)", describió El País.

El noveno film de Tarantino narra desde la perspectiva de éste los eventos que tuvieron origen en la mente de Charles Manson y sus seguidores, en los que murió asesinada Tate, quien en ese entonces era esposa del cineasta de origen polaco Roman Polanski.

El cineasta, quien ha vivido en Los Ángeles por mucho tiempo, trabajó en el guion por cinco años, y afirmó sentirse emocionado por contar una historia sobre un lugar que ya no existe más, "y no podría estar más feliz por el dinámico equipo de DiCaprio y Pitt como Rick y Cliff".

Once upon a time in Hollywood llegará a los cines el 9 de agosto de este año.