'Oh my God!': Friends regresará a la pantalla con capítulo especial en HBO Max

Aún no se sabe cuál será su nombre oficial (aunque bien podría llamarse 'The one where they got back together'), pero ya es un hecho: Friends regresará a la pantalla en un episodio especial que se estrenará en el debut de la nueva plataforma de streaming HBO Max.

Con este episodio, Friends cumplirá la tan esperada reunión del elenco, un deseo de miles de fans que tuvieron que esperar 15 años y nueve meses para este regreso.

La compañía WarnerMedia, de AT&T, señaló en un comunicado que el capítulo especial llegará en mayo de 2020, cuando está programado el debut en Estados Unidos de HBO Max, la nueva competencia de Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu, entre otros.

WarnerMedia agregó que, además del especial, los fans podrán disfrutar de todas las temporadas de Friends (236 capítulos) en el nuevo servicio HBO Max.

"El elenco de Friends se reunirá exclusivamente para un especial sin título y sin guion para HBO Max", detalló la empresa.