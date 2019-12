¡No te gastes el aguinaldo! Aquí 10 conciertos imperdibles en 2020

Conoce lo mejor de los conciertos y festivales que te esperan este 2020. Te recomendamos ahorrar parte del aguinaldo para estos eventos, que son al menos de lo mejor que se ha anunciado hasta ahora.

1. Bahidorá

Inicia el año en un lugar idílico con mucha música y en medio de un ambiente natural y relajado. Este 2020 llega a su octava edición el Carnaval de Bahidorá. Goza de un fin de semana del 14 al 16 de febrero próximos en Las Estacas, Morelos.

El lineup de la música house y alternativa incluye a Masters at Work, Channel Tres, Goldlink, Sister Nancy, David August Son Rome Pera, Nicole Misha, Chaos in the CBD, Sotomayor, Pantha du Prince, entre otros.

¿No es suficiente? El campamento general de Aldebarán es la forma que más se recomienda para vivir una experiencia completa. En el campamento estarás cómodo, seguro y además tendrás un lugar personal para descansar.

El lugar cuenta con todos los servicios para que pases unos días muy placenteros como electricidad, agua caliente y baños VIP. También está la versión glamping, cuyo precio incluye tienda de acampar premontada, regaderas, colchón, cobijas, sábanas, corriente alterna y más.

Fecha: 14 al 16 de febrero

Boletos: 1,490 a 2,290 pesos

Las Estacas, Morelos

bahidora.com

2. Backstreet Boy

Los Backstreet Boys abren 2020 con su DNA World Tour e inician en México con la gira más grande del grupo en 18 años. La boy band es la agrupación con más discos vendidos en la historia, más de 130 millones, según los organizadores.

La banda estadounidense es uno de los grupos más emblemáticos en la historia de la música pop y uno de los más influyentes. Con innumerables sencillos que han sido éxitos, giras que han roto récords y numerosos premios, Backstreet Boys han sido reconocidos como la boy band más exitosa en la historia.

Sus presentaciones en México iniciarán con tres presentaciones en el Palacio de los Deportes el 20, 21 y 22 de febrero. Aunque ya quedan pocas entradas para el 20 de febrero.

De igual forma, el grupo se trasladará a Monterrey para su concierto del 25 de febrero, y en Guadalajara el 26 del mismo mes, para de ahí salir rumbo a Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Fechas: 20, 21 y 22 de febrero en el Palacio de los Deportes, CDMX.

25 de febrero, Arena Monterrey

26 de febrero, Arena VFG, Guadalajara

Boletos: desde 718 hasta 3,000 pesos

3. EDC

Electric Daisy Carnival, mejor conocido como EDC, el evento de música electrónica donde podrás explorar este colorido mundo de artistas, fascinantes efectos artísticos y visuales, así como múltiples etapas de música de clase mundial.

Por primera ocasión, la edición del festival se festejará durante tres días. La sede seguirá siendo la misma: el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. Prepárate para escuchar música de géneros como el EDM, house, dance, electro, drum and bass, techno, dance-punk, hard dance, entre otros.

El lineup incluye David Guetta, Diplo, Matías Aguayo y Rebolledo, 2th Planet, Armin Van Buuren, Criminal Sounds, Flor Capistrán, Holder, Knife Party, Lady Faith, Mandrake, Tiësto, Tom & Collins, Weiss, Zomboy y Alan Salomon, entre otros.

Fechas: 28 y 29 de febrero, y 1 de marzo

Autódromo Hermanos Rodríguez

mexico.electricdaisycarnival.com

Boletos: desde 1,480 a 2,850 pesos

4. Nrmal

Se dice que es el escenario perfecto para los más talentosos músicos emergentes. Inició en Monterrey en 2010, y en 2020 celebrará su séptima edición en la Ciudad de México. Desde la primera vez se ha enfocado en presentar lo más fresco del underground global, junto a bandas de culto y artistas de vanguardia de todo el mundo.

La cita será el sábado 7 de marzo en la Ciudad de México. El cartel lo encabezan Death Grips, John Maus, Mazzy Star, Spiritualized, Beak>, Gang Gang Dance, Rubio, Sinjin Hawke & Zora Jones Live AV, Mint Field, Frank Bretschneider y Golden Dawn Arkestra, entre otros.

Fecha: 7 de marzo

Deportivo Lomas Altas, Constituyentes 851, Industrias Militares, Ciudad de México

Boletos : Fase 2, 849 pesos

5. Billy Joel

La leyenda del rock de los años 70 regresará a la capital mexicana el 6 de marzo de 2020 al Foro Sol, en lo que será su último concierto en tierras aztecas. El músico, cantante y compositor estadounidense es el sexto artista que más discos ha vendido de todos los tiempos.

Luego de haber colocado 150 millones de piezas en el último cuarto de siglo, con 33 éxitos consecutivos en el Top 40, William Martin Joel, su verdadero nombre, es uno de los artistas más populares y respetados de la historia.

Con éxitos que ya son clásicos como ‘It's Still Rock and Roll to Me ’ ‘Piano Man’, ‘Uptown Girl’, ‘We Didn't Start the Fire’, ‘She's Always a Woman’ y ‘Vienna’, Billy Joel ha ganado seis Grammys, además de giras exitosas por el mundo.

Fecha: 6 de marzo

Foro Sol

Boletos: desde 480 a 6,500 pesos

6. Soda Stereo

Un sentido tributo al vocalista y líder de Soda Stereo es lo que Charly Alberti y Zeta Bosio, exintegrantes de la agrupación argentina, celebrarán con una gira por América Latina en 2020.

En los conciertos, Charly y Zeta estarán acompañados de manera presencial o en un formato audiovisual de artistas como Chris Martin (Coldplay), Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Benito Cerati, Gustavo Santaolalla, Juanes, León Larregui (Zoé) y Rubén Albarrán (Café Tacvba), entre otros.

La gira Gracias totales traerá quizá temas que escucharás por última vez en vivo como ‘De música ligera’, ‘Trátame suavemente’, ‘Cuando pase el temblor’, ‘La ciudad de la furia’ y ‘Persiana americana’.

Fecha: 12 de marzo

Foro Sol, CDMX

Boletos: desde 300 a 1,450 pesos

7. Vive Latino

El legendario Festival Iberoamericano de Cultura Musical que celebra su vigésimo primera edición, trae un cartel muy variado este año, con agrupaciones que incluyen a Guns N’ Roses, 31 Minutos, Carlos Vives, The Rasmus, The Cardigans, Little Jesus, Los Daniels, Nortec: Bostich + Fussible, Los Tucanes de Tijuana, Babasónicos, Zoé y Andrés Calamaro, entre otros.

El evento se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2020, en el Foro Sol de la capital mexicana. Uno de los actos estelares y que estará ambos días es el show de 31 Minutos, el programa chileno en donde podrás ver a Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man, Tulio y otros personajes.

En total, el Vive Latino contará con la participación de 84 propuestas musicales de 18 países, entre los que destacan 41 bandas y solistas de México, además del regreso, por segundo año consecutivo, de la Triple AAA, así como la instalación de un nuevo escenario.

Fecha: 14 y 15 de marzo

vivelatino.com.mx

Boletos: Abono general Fase 2: 2,530 pesos. General, sábado, 1,581 pesos; General, domingo 1,265 pesos

8. Pa’l Norte

El controvertido cartel está lleno de eclecticismo. Lo mismo podrás escuchar a The Strokes que a Alejandro Fernández o Tame Impala que a Daddy Yankee. Foster the People, MGMT, Andrés Calamaro Los Auténticos Decadentes, Juanes, Iggy Azalea, El Tri y Ely Guerra también son parte este año.

La novena edición del Festival Pa’l Norte, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo del próximo año en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, contará con ocho escenarios, además de kermés, food trucks y un callejón del postre.

Otros agrupaciones serán Babasónicos, Galantis, Iggy Azalea, Los Cadetes de Linares, Juanes, Milky Chance, Morat, Víctimas del Doctor Cerebro, Bratty, Chetes, Cray, Disidente, Drims, Ecko, Ed Maverick, Elsa y Elmar e Instituto Mexicano del Sonido.

"Con este festival haremos referencia a las costumbres y raíces de nuestra ciudad, su personalidad emprendedora y progresista, su industria, su gente, sus montañas y la modernidad que la caracteriza", informaron los organizadores.

Fecha: 20 y 21 de marzo

Parque Fundidora, Monterrey

palnorte.com.mx

Boletos: desde 4,090 pesos; VIP, 6,326 pesos

9. Billie Eilish

La gira Where do We Go? World Tour de la joven fenómeno del pop mundial comenzará el 9 de marzo en Miami. Tras recorrer gran parte de Estados Unidos, llegará en mayo a México.

Desde su debut con el sencillo 'Ocean Eyes', Eilish irrumpió en la escena global. Le siguieron éxitos como ‘Bad guy’ y ‘You Should See me in a Crown’, y su más reciente sencillo ‘All the Good Girls go to Hell’, que resonarán en un espectáculo inigualable.

La superestrella estadounidense de 17 años, que ha estado en el Billboard Top 200 durante más de 18 meses, se presentará en la Arena VFG el 25 de mayo de 2020 y en el Palacio de los Deportes el 27 de mayo.

Fechas: 25 de mayo, Arena VFG de Guadalajara, y el 27 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Boletos: 748, 2,142 y 3,026 pesos

10. Harry Styles

El cantante británico Harry Styles incluyó en su gira mundial Love on Tour a tres ciudades en nuestro país: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, esto entre septiembre y octubre de 2020.

El exintegrante de One Direction presentará su esperado álbum Fine Lines, la producción musical de la que se desprende el sencillo 'Lights up'.

Fechas: 29 de septiembre, Arena Monterrey, Nuevo León

1 de octubre - Arena VFG, Guadalajara, Jalisco

3 de octubre - Foro Sol, CDMX

Boletos: desde 427 a 4000 pesos