No salgas, mejor checa estos estrenos de Netflix, Amazon Prime y Disney+ del fin de semana

Estamos a unos días de que finalice este año tan golpeado por la pandemia de COVID-19, y la CDMX y el Edomex vuelve al semáforo rojo. Sin embargo, el panorama de los servicios de streaming nos traen algunos estrenos para que mejor no salgas y te quedes en casa.

Hay para todos los gustos y alguna que otra sorpresa. Iniciamos primero con lo que Netflix que trae algunas películas. Amazon Prime viene más cargado este fin de semana, además de lo mejor de Disney+. Así que tienes de dónde escoger.

Netflix

Películas

Netflix te trae La madre del blues , cinta protagonizada por el recién fallecido Chadwick Boseman, además de la gran actriz Viola Davis. Fue dirigida por George C. Wolfe y es una adaptación cinematográfica de una obra de teatro de 1982 de August Wilson.

La tensión y la temperatura aumentan en un estudio musical de Chicago en 1927 cuando la pasionada cantante de blues Ma Rainey y su banda tienen una sesión de grabación. Se estrena este viernes 18 de diciembre.

Otros estrenos que trae Netflix son Love You to the Stars and Back, una comedia romántica filipina escrita y dirigida por Antoinette Jadaone. Es protagonizada por Julia Barretto y Joshua García.

También se estrena Cómo ser un Latin Lover, cinta protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. Máximo (Derbez), un gigoló especializado en la seducción de mujeres ancianas ricas, se casa con una mujer que le dobla en edad.

Amazon Prime

El Cid, una entretenida serie de Amazon Prime donde verás brutales escenas de batalla. Cuenta "la historia del hombre detrás de la leyenda" de Rodrigo Díaz de Vivar., un héroe conocido por todos pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia de España.

Es protagonizada por Laime Lorente, Carlos Bardem, Elia Galera, Alicia Sanz, José Luis García-Pérez, Juan Echanove y Ginés García Millán, entre otros. El estreno es este viernes 18 de diciembre.

Llega el nuevo episodio de The Grand Tour, la serie sobre tres amigos amantes de los coches y los viajes que comenzó en la BBC y acabó en Amazon Prime Video con otro título: The Grand Tour Presents: A Massive Hunt. El episodio comienza en Isla de Reunión y termina en la isla de Madagascar.

El domingo 20 de diciembre se estrena el remake de Valley Girl, una comedia romántica de 1983 dirigida por Martha Coolidge, que supuso la primera aparición en la pantalla grande de Nicolas Cage, quien protagonizó la cinta junto a Deborah Foreman.

Disney+

La plataforma estrena entre películas y series: Escuela de ballet, En puntas, Un monstruo viene a verme, Atrapa la bandera, Las aventuras de Tadeo Jones, El gran showman y Eragon, todas este 18 de diciembre.

