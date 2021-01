¿No sabes qué serie ver? Échale un vistazo a las 10 más vistas, según este ranking de streaming 2020

Las series The Office y Ozark dominaron el servicio de streaming en 2020 en plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney+, según un ranking publicado recientemente por la consultora de audiencias Nielsen. Los números reflejan solo la visualización a través de la televisión y solo en Estados Unidos.

Nielsen comenzó a incorporar el streaming en sus calificaciones semanales el verano pasado, aunque con un tiempo de retraso extendido, por acuerdo con Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y Disney+, comentó la consultora estadounidense.

La lista de series más vistas en 2020 están absolutamente dominadas por Netflix, mientras que Disney+ tiene una buena actuación en la lista de las películas. Los números reflejan solo la visualización a través de una pantalla de TV, es decir, sin dispositivos móviles.

Series originales

Así que si no has tenido oportunidad verlas, te decimos cuáles fueron las más vistas el año pasado en Estados Unidos. Ozark, de Netflix, ocupa el primer lugar, con 34 mil 462 millones de minutos transmitidos, seguido de Lucifer, 18 mil 975 millones de minutos, y The Crown (16 mil 275 millones de minutos).

Tiger King se ubicó en el número cuatro, con 15 mil 611 millones de minutos transmitidos. Y la primera serie que no pertenece a Netflix en la lista, con 14 mil 219 millones de minutos transmitidos se encuentra The Mandalorian, de Disney+, aunque la metodología de Nielsen lo pone en desventaja, ya que solo tiene ocho episodios.

De la sexta a la décima posición la ocupan las series originales de Netflix: The Umbrella Academy (13 mil 470 millones de minutos), The Great British Bake Off (13 mil 279 millones de minutos), The Boss Baby: Back in Business (12 mil 625 mil millones de minutos), Longmire (11 mil 382 mil millones de minutos) y You (10 mil 965 mil millones de minutos).

Series adquiridas

Los títulos adquiridos por Netflix representan las 10 series mejor clasificadas del 2020.

The Office concluyó su ejecución en Netflix, ahora está en Peacock de NBC Universal, con 57 mil 157 millones de minutos totales de transmisión. Grey's Anatomy (39 mil 405 millones de minutos) terminó en el segundo lugar, seguido de Criminal Minds (35 mil 414 millones de minutos).

En cuarto lugar NCIS (28 mil 134 millones de minutos) y en quinto Schitt's Creek (23 mil 785 millones de minutos). Le siguen Supernatural (20 mil 336 mil millones de minutos) Shameless (18 mil 218 mil millones de minutos), New Girl (14 mil 545 mil millones de minutos), The Blacklist (14 mil 480 mil millones de minutos) y Vampire Diaries (14 mil 091 millones de minutos).

Debido a que los servicios de streaming solo publican números de audiencia de manera selectiva y cada uno usa su propia metodología, puede ser difícil comparar la popularidad de diferentes programas de streaming. Aunque lo que ofrece Nielsen es un buen tip.

