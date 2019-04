No pesa la soledad, me gusta todo lo que hago: Silvia Pinal

La primera actriz Silvia Pinal se despoja de su papel de diva del cine mexicano y platica con Adela Micha. Habla de su vida, sus hijos, sus amores, amistades; las muchas anécdotas de las que guarda con cariño, su bioserie y sus programas.

"No me creo tan importante, la verdad, pero me encanta que la gente me quiera. Y muchos me respetan y eso me llena de alegría", afirmó en entrevista en EF y por Adela, que se trasmite por El Financiero Bloomberg.

La actriz asegura que "no pesa la soledad, pesa el viajar, el bailar.... Siempre trato de disfrutar los días pero no es fácil". Sin embargo -dice- hay que seguir adelante.

Y ella misma se pregunta: "¿Para qué voy a dejar de trabajar? A mí me gusta mi trabajo y me gusta todo lo que hago. Siempre han quedado cosas muy bonitas. Son recuerdos que van a quedarse para el que quiera disfrutarlos".

He contado tantas historia, pero faltaba la mía

Silvia Pinal platica sobre la serie acerca de su vida que producirá Carla Estrada, en donde actrices como Mía Rubín, Nicole Vale e Itatí Cantoral, entre otras encarnarán a la actriz mexicana.

"Tiene algo del libro (Esta soy yo), pero no tanto porque no quise que las cosas se repitieran. Aunque afirma que no ha podido ver ni el primer capítulo de la bioserie.

Me admira mucho porque eres incansable, le pregunta Adela Micha, a lo que la actriz responde:"Es que me proponen cosas que me importan, cosas que me interesan o que yo no había hecho, y pues me llenan de satisfacción".

¿Cuál es el sentimiento que prevalece en ti: la nostalgia, la melancolía o la pasión con lo que haces?

Yo creo que un poquito de todo. El recuerdo no lo uso tanto porque tengo mucha realidad. Yo aquí siento esta silla, la compré no sé dónde, el piano me lo regaló no sé quién. Aquí yo estudiaba mis clases de canto, pero todas son cosas buenas. Me gusta mi casa…

El cuadro que le pintó Diego Rivera y sus amores

"Se lo debo en gran parte a mi amigo el arquitecto Many (Manuel) Rosen, que desgraciadamente acaba de morir. Pero Many me dijo: tienes que tener un cuadro de Diego Rivera. Fui a que me pintara, que fue una estupidez porque elegí parada. El maestro (Rivera) me decía: ‘se va a cansar’ y que le digo ¿cómo cree que me voy a cansar? Después de tres horas de pie, ya me dolía hasta el entresijo. Pero fue una placer posar para él".

La actriz comenta que venía de una familia muy tradicional. "Mi padre era militar, eso también te marca un poquito. Yo oía el ruido de las botas y decía: ‘ahí viene mi papá’. No era violento, era estricto. Yo le agradezco todo lo que me dio, a veces fue una cosa muy dura".

Silvia Pinal dice que es difícil que se me olvide algo. "Es la costumbre de trabajar de memoria, yo empecé a trabajar de memoria. Trabajábamos con apuntador, pero lo teníamos para cualquier duda".

Asegura que la amistad es algo hermoso que te da la vida. "Tuve novios que fueron increíbles y que después fueron muy importantes para mí".

Afirma, sin dudarlo, que el hombre que más la amó fue Rafael Banquells, "tenía yo 16 años y tuve a mi hija (Sylvia Pasquel) a los 17". Con Enrique Guzmán no acabé de ninguna forma".

Afirma que aún hay proyectos por hacer y concluye que su pasión por el trabajo difícilmente lo dejará.