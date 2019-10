'No encuentro tabú para cantar de todo': Javier Camarena

En los años 80 se puso de moda que grandes voces de la ópera versionaran clásicos del repertorio popular. El resultado era, sin duda, grandilocuente, pero esos crossovers resultaron exitosos y generaron un nuevo público.

Hace poco, el más grande tenore di grazia mexicano de su generación sorprendió a sus seguidores de Facebook al darle una vuelta de tuerca a ese tipo de interpretación: barbicerrado, con una apariencia refrescada, el amo de los bises en los máximos escenarios operísticos del mundo se acompañó a sí mismo con un teclado para entonar Volcán, en homenaje a José José, a unos días de su muerte el 28 de septiembre.

Lo que sorprende no es que Javier Camarena se aviente una del "Príncipe de la canción", sino el estilo, la naturalidad con que hizo suya esa canción, en una versión libre de los engolamientos típicos de las voces operísticas. Aquel post quedó para la historia.

¿Qué lugar tuvo José José en su vida musical?

Crecí escuchando sus discos. Mis recuerdos musicales de familia son con mis tíos sentados en la sala, tocando la guitarra con su cancionero: Farolero, Lo que un día fue no será, Gavilán o Paloma, El Triste…

Es difícil lograr una interpretación que se escuche natural, sin grandilocuencia, cuando un cantante de ópera lleva la canción popular a su territorio vocal…

Cada estilo, cada género tiene su esencia. No sé si pueda decir que lo considero un error pero creo que sí, que la mayoría de los cantantes de ópera que toman canciones como las de José José o Cri Cri hacen que pierdan esencia; ponen la la canción al servicio del cantante, cuando debe ser al revés. Antes de estudiar canto, estuve en bandas de rock y en grupos para fiestas; ahora obviamente no puedo ocultar la educación de mi voz, la forma de emitir ciertos sonidos, pero trato de apegarme lo más que pueda al estilo de cada género. De alguna manera el disco de Serenata y el de Cri-Cri hablan de esa parte mía: no encuentro tabú para cantar de todo.

Tan es así que anoche, Javier Camarena rindió homenaje a José José en el concierto de clausura del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas, que agotó localidades. “Esperaba que fuera un homenaje en vida, lamentablemente José José se nos adelantó”, comenta.

Acompañado por la Orquesta Filarmónica de Acapulco, el cantante festejó además 15 años de trayectoria con un programa en el que cantó arias de ópera, un arreglo para orquesta del pianista Ángel Rodríguez a la Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y un popurrí con éxitos de José José, arreglo de Omar Guzmán, con el mariachi Nuevo Tecalitlán.

La semana pasada cantó en la Ópera de Los Ángeles, cuyo director, Plácido Domingo, dejó el cargo recién, en medio de un escándalo sexual. ¿Qué opina de la forma en que se enjuicia sin pruebas a grandes figuras del arte tras el movimiento #MeToo?

Creo que la inmediatez, la libertad de opinión que ofrecen las redes sociales y el Internet las convierten en un medio de comunicación no diré peligroso, pero de mucho filo, porque no todas las opiniones que ahí se vierten están bien fundamentadas e informadas. En el caso del maestro Domingo, lo digo en el amplio sentido de la palabra, espero que se haga justicia.

¿Cree que hay un antes y un después en el mundo del arte lírica después de este caso?

Esto tiene una repercusión social importante, y creo que tendremos que ir evolucionando con nuestras formas de comunicación, ajustar los tornillos que sean necesarios para que la herramienta funcione de manera correcta y apegada a la legalidad y a la justicia.

En cada temporada, siempre hay algún desafío nuevo en su repertorio. Está por debutar en el Teatro Real de Madrid, España, El Pirata, de Bellini…

Estoy terminando de aprender el papel de Gualtiero. Bellini para mí es de los tres máximos exponentes de estilo belcantista, el gran maestro. Estar cercano a su música con La Sonámbula o Los Puritanos –uno de mis caballos de batalla–, me permite ver esta partitura con más profundidad de lo que lo hubiera hecho hace 10 años. Es un rol muy complejo.

Es una ópera muy poco montada…

Se monta poco precisamente por su dificultad, pero está retomándose. Esta producción estuvo en La Scala. Creo que será buena oportunidad para probar un repertorio más lírico en mi voz.

¿Y qué tal va esa curva vocal? ¿Qué obras se ve cantando en cinco años?

 Esto es como el que levanta pesas: sabe que puede echarle más peso y cargar un poco más. Estoy entrando a este terreno que he venido preparando desde hace cinco años con Pescadores de perlas, María Estuardo, Los puritanos, hasta un Rigoletto, que debuté hace dos años. Ya no lo he cantado porque quiero ir con paso lento. Para los próximos tres a cinco años ya preparo una línea muy directa al repertorio francés: Romeo y Julieta, de Gounod, Lakmé; conforme vaya sintiendo mi voz iré buscando en el repertorio italiano.

Y en el repertorio popular, ¿no piensa grabar algo de José José?

Ahora estoy más ocupado en mi trabajo operístico, pero no lo descarto. Hay canciones bellísimas que me encantaría cantar.