Niki Lauda, Karl Lagerfeld, Francisco Toledo y José José, entre los famosos que murieron en 2019

El mundo del espectáculo, los deportes y las artes tuvo sentidas pérdidas que consternaron a México y al mundo entero este 2019. Aquí un recuento de las personalidades fallecidas este año .

Enero

Emiliano Sala, de 28 años. Futbolista argentino del Nantes de Francia, fallecido el 21 de enero en un accidente aéreo cuando viajaba a Gran Bretaña para incorporarse al Cardiff.

Michel Legrand, de 86 años. Prolífico compositor y pianista ganador de tres premios Oscar, autor de la música de Los paraguas de Cherburgo. Falleció el 26 de enero.

Febrero

Frank Robinson, de 83 años. Primer mánager negro del beisbol estadounidense y el único pelotero elegido el Jugador Más Valioso en ambas ligas. Murió el 7 de febrero.

Albert Finney, de 82 años. El actor británico nominado a los Oscar cinco veces, falleció el 8 de febrero.

Gordon Banks, de 81 años. Arquero del equipo de Inglaterra campeón mundial de 1966, que hizo una memorable atajada ante un cabezazo de Pelé.

Armando M. Rodríguez, de 97 años. Inmigrante mexicano y veterano de la Segunda Guerra Mundial que sirvió bajo cuatro presidentes de Estados Unidos. Falleció el 17.

Karl Lagerfeld, de 85 años. Diseñador de Chanel, figura emblemática del mundo de la moda durante 50 años. Murió el 19 de febrero.

Andre Previn, de 89 años. Pianista, compositor y conductor que supo habitar varios mundos, incluidos Hollywood, el jazz y la música clásica. Su deceso fue el 28 de febrero.

Marzo

Juan Corona, 85. El 'Asesino del Machete', que mató a decenas de trabajadores agrícolas migrantes en California a principios de los años 70. Falleció el 4 de marzo.

Rafi Eitan, de 92 años. Legendario espía de la Mossad que desempeñó un papel vital en la captura de Adolf Eichmann. Murió el 23 de marzo.

Agnes Varda, de 90 años. Pionera de la Nueva Ola francesa que inspiró a generaciones de cineastas. El 29 de marzo fue su deceso.

Abril

Bibi Andersson, de 83 años. Actriz sueca que protagonizó varios clásicos de Ingmar Berman, incluidos El séptimo sello y Persona. Falleció el 14 de abril.

Alan García, de 69 años. Dos veces presidente de Perú (1985-90 y 2006-11). Se quitó la vida con un revólver minutos antes de ser detenido en relación con la mayor trama de corrupción regional, de la constructora brasileña Odebrecht. Su deceso fue el 17 de abril.

John Singleton, de 51 años. Director de cine que hizo uno de los debuts más memorable de Hollywood con Boyz N the Hood. El 29 de abril le quitaron el respirador tras sufrir un derrame.

Mayo

Juan Vicente Torrealba, de 102 años. Arpista y compositor cuyo distintivo sonido le dio a la música llanera venezolana tradicional un estilizado toque sinfónico que influyó a generaciones de folkloristas. Murió el 2 de mayo.

Doris Day, de 97 años. Actriz y cantante que marcó una época como pareja cinematográfica de Rock Hudson y Cary Grant, entre otros. Falleció el 13 de mayo.

I.M. Pei, de 102 años. El versátil arquitecto que revivió el Louvre con una pirámide gigantesca de vidrio y capturó el espíritu rebelde de los roqueros en el Salón de la Fama del Rock. Su muerte fue el 16 de mayo.

Niki Lauda, de 70 años. Tricampeón mundial de Fórmula 1. Dos de sus títulos los ganó tras sobrevivir a un accidente en el que sufrió serias quemaduras. Ya retirado, alcanzó prominencia en la industria aeronáutica. Murió el 20 de mayo.

Bill Buckner, de 69 años. Beisbolista que cometió uno de los errores más recordados del deporte al escapársele una rola inocente en la Serie Mundial de 1986. Su muerte fue el 27 de mayo.

Junio

Gloria Vanderbilt, de 95 años. Intrépida heredera, artista y romántica que sobrevivió a tragedias familiares y a varios matrimonios y fue pionera en la producción de jeans de diseñadores en los años 70 y 80.

Julio

Lee Iacocca, de 94 años. Ejecutivo de la industria automotriz que lanzó el Mustang de Ford en los años 60, y luego alcanzó una estatura legendaria al revivir a Chrysler. Falleció el 2 de julio.

Joao Gilberto, de 88 años. Cantante, guitarrista y compositor brasileño, uno de los padres del bossa nova. Su muerte fue el 6 de julio.

H. Ross Perot, de 89 años. Multimillonario que hizo olas postulándose dos veces a la presidencia de Estados Unidos como independiente. Muere el 9 de julio.

Fernando De la Rúa, de 81 años. Expresidente argentino que sumió al país en la peor crisis económica de su historia. Murió el 9 de julio.

Pernell Whitaker, de 55 años. Campeón mundial de boxeo en cuatro categorías, maestro en el arte de esquivar golpes. Muere el 14 de julio.

George Hilton, de 85 años. Actor uruguayo radicado en Italia donde ganó fama por su participación en numerosos spaghetti westerns. Actuó en más de medio centenar de películas. Su deceso fue el 16 de julio.

Li Peng, de 90 años. Premier chino de línea dura que anunció la ley marcial durante las protestas de la Plaza Tiananmen en 1989 que terminaron con una sangrienta represión. Su muerte fue el 22 de julio.

Jaime Ortega, de 82 años. Cardenal de Cuba, impulsor del acercamiento entre la isla y Estados Unidos. Falleció el 26 de julio.

Carlos Cruz Diez, de 95 años. Maestro venezolano del arte cinético, considerado uno los principales artistas vanguardistas latinoamericanos de todos los tiempos. Muere el 27 de julio.

Harold Prince, de 91 años. Director y productor de Broadway que abrió caminos con musicales como El fantasma de la Ópera y Cabaret. Ganó una cantidad asombrosa de Premios Tony: 21. Falleció el 31 de julio.

Agosto

Toni Morrison, de 88 años. Figura gigantesca de la literatura moderna. Su deceso fue el 5 de agosto.

José Luis Brown, de 62 años. Defensor autor del primer gol en la victoria 3-2 de Argentina sobre Alemania en la final de la Copa Mundial de futbol de 1986. Fue su único gol en 36 presentaciones con la selección. Muere el 12 de agosto. Mal de Alzheimer.

José Nápoles, de 79 años. Boxeador cubano-mexicano conocido como 'Mantequilla', campeón mundial wélter que hizo 15 defensas de su cetro. Murió el 16 agosto.

Peter Fonda, de 79 años. Actor, hijo de Henry Fonda, fue él mismo una figura prominente del cine tras escribir y actuar en el clásico contestatario Easy Rider. Su deceso fue el 16 de agosto.

Celso Piña, de 66 años. Acordeonista y pionero del vallenato colombiano en México que con su música hizo bailar lo mismo a escritores que a rockeros. Murió el 21 de agosto.

Nicolás Léoz, de 90 años. Dirigió la Confederación Sudamericana de Fútbol durante casi tres décadas, hasta que se vio envuelto en un escándalo de corrupción. Era requerido por la justicia de Estados Unidos cuando falleció. Muere el 28 de agosto.

Septiembre

Francisco Toledo, de 79 años. Artista plástico mexicano y reconocido activista por los derechos de los indígenas y el medio ambiente. Su muerte fue el 5 de septiembre.

Robert Mugabe, de 95 años. Exguerrillero que gobernó Zimbabue por décadas. Muere el 6 de septiembre.

Jacques Chirac, de 86 años. Dos veces presidente de Francia, reconoció el papel de su país en el holocausto judío y se opuso firmemente a la invasión de Irak del 2003. Falleció el 26 de septiembre.

José José, 71. El 'Príncipe de la Canción', intérprete de clásicos como 'El Triste', '40 y 20' y 'Amar y querer'. Su muerte fue el 28 de septiembre.

Jessye Norman, de 74 años. Cantante de ópera, una de las mejores de su generación.

Octubre

Alexei Leonov, de 85 años. Cosmonauta soviético que hizo la primera caminata especial. Muere el 11 de octubre.

Alicia Alonso, de 98 años. La Primera Bailarina cubana y creadora del Ballet Nacional de la isla considerado entre los más importantes del mundo. Falleció el 17 de octubre.

Abu Bakr al-Baghdadi, probablemente de 48 años. Brutal líder de la organización Estado Islámico que sembró terror en Europa y trató de crear un “califato” islámico en Siria e Irak. Muere el 26 de octubre. Hizo detonar explosivos durante una redada estadounidense.

Noviembre

Walter Mercado, de 88 años. Astrólogo televisivo famoso en toda América Latina. Su muertes fue el 2 de noviembre.

Diciembre

Danny Aiello, de 86 años. Actor de prolongada trayectoria postulado a un Oscar por su papel en Do the Right Thing, de Spike Lee. Muere el 12 de diciembre.