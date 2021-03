Netflix traerá una nueva generación de 'Rebelde' y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este lunes te contamos sobre la nueva generación que trae Netflix de 'Rebelde', el nuevo videojuego de Queen, el festival Tecate Pa’l Norte que ahora se volvió virtual y más.

Netflix se pone 'rebelde': arranca producción de la nueva generación

Solo quédate en silencio, cinco minutos... Estamos seguros de que lo leíste con la tan conocida y escuchada tonadita de aquella novela que acompañó a muchos hace unos 17 años... sí, hace ya más de 3 lustros.

Comienza el tercer mes de 2021, y Netflix dio a conocer que arranca la producción de la nueva generación de Rebelde en la Ciudad de México.

"El Elite Way School se distingue por la excelencia de sus alumnos, jóvenes listos para deslumbrar al mundo. En estos pasillos de formaron íconos que han puesto a gritar a millones, y nuestra aulas han visto pasar estrellas preparándose para su siguiente escenario.

"Hoy la comisión directiva se enorgullece en presentar a la nueva generación de Jóvenes que formarán parte de nuestra prestigiosa institución en el próximo ciclo escolar", se lee en un comunicado publicado este lunes.

Rebelde, que será producida por Woo Films y Propagate, estará protagonizada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

La serie estará basada en la propiedad intelectual de Cris Morena Group y Dori Media Group, adaptada por Televisa.

Queen llega al mundo de los videojuegos

Queen lanzó su primer juego de ritmo móvil oficial este lunes con Queen: Rock Tour, que permitirá a los fanáticos tocar sus canciones favoritas en dispositivos Android e iOS y tocar con toda la banda tocando los mosaicos al ritmo de la ritmo.

"¡Sé una estrella de rock de Lockdown! ¡No hay vuelta atrás!", dice Brian May, guitarrista de Queen.

Mientras están completamente inmersos en el universo de Queen, los jugadores pueden progresar y ganar puntos tocando la guitarra, la batería, el bajo o cantando voces como May, Roger Taylor, John Deacon o Freddie Mercury junto con éxitos tan icónicos como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "I Want to Break Free" y "We Are The Champions" y otras 15, mientras tocan en escenarios de 10 lugares de conciertos históricos de todo el mundo, incluidos Londres, Tokio, Houston, Buenos Aires y Río de Janeiro.

Más de 40 disfraces oficiales y clásicos, trivia e imágenes exclusivas de los archivos oficiales de Queen se pueden desbloquear con puntajes altos en el juego que llega mientras el grupo celebra su 50 aniversario.

10 años después, Tigres del Norte rememoran su 'Unplugged'

Los Tigres del Norte querían compartir su MTV Unplugged con nuevas generaciones con motivo del 10mo aniversario de su "desenchufado", y decidieron liberar nuevos videos de ese concierto acústico en YouTube. Es algo que disfrutan ver sobre todo ahora que no pueden tocar ante un público en vivo debido a la pandemia.

El único video de Tr3s Presents MTV Unplugged Los Tigres del Norte and Friends disponible hasta hace poco era el de su interpretación de Golpes en el corazón con Paulina Rubio. Las canciones pueden escucharse en múltiples plataformas digitales.

“Ojalá y que bajen en sus teléfonos y vean las canciones, que las escuchen, el matiz que le dio cada uno de los artistas”, dijo el vocalista principal y acordeonista Jorge Hernández en una entrevista reciente por videollamada desde San José, California.

Juanes, Zack de la Rocha, Andrés Calamaro, René Pérez 'Residente' y Diego Torres también participaron en ese concierto grabado ante un público en vivo en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 8 de febrero de 2011.

Con De La Rocha cantaron Somos más americanos, su himno de resistencia para los inmigrantes y latinos que residen en Estados Unidos. Diez años después de esa grabación, y tras la amenaza del muro fronterizo del expresidente Donald Trump (actualmente frenado), la canción compuesta por Enrique Valencia e incluida en su álbum Uniendo fronteras de 2001 sigue sondando con fuerza.

El "Unplugged", cuyos videos fueron liberados a comienzos de febrero, fue filmado en vivo en Los Ángeles acompañados por una orquesta. A Los Tigres del Norte les sorprendió el nivel de compromiso y gusto que tenían los invitados pues cada uno había elegido la canción (o canciones) que querían interpretar y las habían memorizado antes de ensayar.

Intocable, Molotov, Martin Garrix y Mon Laferte: Pa’l Norte lanza edición virtual

El festival Tecate Pa’l Norte anunció este lunes su primer evento virtual, el cual no sustituirá al que se celebrará el próximo 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora.

El evento se celebrará el próximo 17 de abril, contará con 18 artistas y 3 escenarios "en un mundo 3D".

"La primera experiencia virtual que conectará a más de 15 países. Ahora nuestro rugido será escuchado por todo el universo", dicen los organizadores.

Molotov, Mon Laferte, Drake Bell, Martin Garrix, Guayanaa, Intocable, Sebastián Yatra, Caloncho, Mau &Ricki + Camilo, Milky Chance, The Hives, Enjambre, Leon Leiden, Sabino + Gera MX y Sidharta son los invitados a este encuentro virutal.

​​Los accesos estarán disponibles a partir del 3 de marzo a las 11:00 horas en www.tecatepalnorte.com.

AP

La separación de la vida real es 'increíblemente dura': Príncipe Harry

El príncipe Harry dice que el proceso de separación de la vida real ha sido muy difícil para él y su esposa, Meghan.

En una entrevista con Oprah Winfrey, Harry invocó el recuerdo de su difunta madre, la princesa Diana, quien tuvo que encontrar su camino sola después de que ella y el príncipe Carlos se divorciaran.

“Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tantos años, "Dijo Harry, y agregó," porque ha sido increíblemente difícil para nosotros dos".

"Pero al menos nos tenemos el uno al otro", dijo Harry, en un clip de la entrevista especial, que está programada para transmitirse el 7 de marzo en CBS y al día siguiente en Gran Bretaña. Diana fue mostrada en una foto sosteniendo al niño Harry mientras hacía los comentarios. Su madre murió en 1997 a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico.

Harry y Meghan se sentaron frente a Winfrey y uno al lado del otro, tomados de la mano durante la entrevista que se llevó a cabo en un exuberante jardín. La pareja vive en Montecito, California, donde son vecinos de Winfrey. Meghan, quien recientemente anunció que está embarazada del segundo hijo de la pareja, lució un vestido negro estilo imperio con bordados. Harry vestía un traje gris claro y una camisa de vestir blanca, sin corbata.

Como Meghan Markle, el actor protagonizó el drama legal televisivo "Suits". Se casó con el nieto de la reina Isabel II en el castillo de Windsor en mayo de 2018 y su hijo, Archie, nació un año después.

Harry y Meghan se alejaron de la vida real a tiempo completo en marzo de 2020, descontentos con el escrutinio de los medios y las restricciones de sus roles. Citaron lo que describieron como intrusiones y actitudes racistas de los medios británicos hacia la duquesa, que es afroamericana.

Se acordó que la situación se revisaría después de un año. El 19 de febrero, el Palacio de Buckingham confirmó que la pareja no regresará a sus deberes reales y que Harry renunciará a sus títulos militares honorarios, una decisión que hace formal y definitiva la separación de la pareja de la familia real.

Con información de AP