Netflix te trae estos estrenos para el primer fin de semana de octubre

Netflix trae un montón de sorpresas para octubre, incluidas películas y series para noche de Halloween. Pero estas producciones originales de la plataforma de streaming y estrenos de películas es lo que trae para ti en el primer fin de semana del décimo mes del año.

Series

En este fin de semana podrás disfrutar de la primera temporada de Emily en París, una comedia romántica del creador de Sexo en Nueva York en la que Lily Collins (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso y Espejito, espejito) tiene el papel principal. La serie contará con 10 episodios.

Gracias a un trabajo soñado, una ejecutiva de Chicago (Lily Collins) comienza una nueva etapa en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance. Pero equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, ni siquiera allí.

La nueva creación de Darren Star (Sexo en Nueva York) es un viaje a París con mirada de turista de la mano de Emily, una profesional de la comunicación y la publicidad que tiene que trasladarse allí desde los Estados Unidos. Una comedia romántica en tiempos de Instagram.

Otros estrenos de series que ya puedes ver iniciando octubre son La esposa que conozco: Temporada 1, How to Get Away With Murder: Temporada 6 y Buenos días, Verônica.

Películas

Ahí te encargo

Una comedia mexicana protagonizada por Mauricio Ochmann, Esmeralda Pimentel y Matteo Giannini. Dos profesionales con un matrimonio genial... hasta que él tiene la urgencia de ser padre justo cuando ella recibe un ascenso. ¡Vaya momento para traer un huésped a casa!

Un lugar en silencio

Comenzamos con las películas de terror. Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer a unas criaturas aterradoras, alienígenas que andan a la caza. Es protagonizada por John Krasinski, Emily Blunt, Millie Simmonds.

Otros estrenos que ya puedes ver son Blade Runner 2049 y Godzilla.

Documentales

Ya me voy

En este documental contemporáneo, un inmigrante está deseoso de regresar a su México natal después de 16 años, pero la situación de su familia lo deja en una encrucijada.

Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego

Esta mezcla de imágenes de archivo con entrevistas celebra a uno de los pintores y activistas del arte chicano más influyentes de Los Ángeles de la década de 1970. Es protagonizada por Edward James Olmos y Zach de La Rocha.