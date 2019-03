Netflix no llevará ninguna película a Cannes

Por segundo año consecutivo, Netflix no estará presente en el Festival de Cannes 2019, puesto que no presentará ninguna película ni dentro o fuera de competencia, reportó Variety.

De acuerdo con el portal de espectáculos, las conversaciones entre las dos partes han sido exitosas, y han incluido una cena en Los Angeles entre Ted Sarandos y Scott Stuber por parte de la plataforma y Thierry Fremaux, director artístico del festival como parte de las reuniones que han tenido desde la disputa suscitada el año pasado, aunque hasta el momento de ninguna se ha generado algún acuerdo que permita que algún título de Netflix sea presentado en Cannes.

No obstante, con el fin de no perderse otro título como Roma, de Alfonso Cuarón, Fremaux tenía en la mira para Cannes The Irishman de Martin Scorsese, cuya postproducción terminaría para mayo de este año, pero debido al retraso generado por los efectos especiales, por lo que es probable que la cinta debute e el Festival de Cine de Venecia, antes de su estreno en cines y en Netflix en otoño.

Después de que Netflix debutó en el festival de cine en 2017 con Ojka y The Meyerowitz Stories, Cannes y Fremaux se enfrentaron con el descontento de los dueños de cadenas de cines franceses molestos por el estreno de los filmes, puesto que el proceso habitual en ese país requiere una espera de 36 meses entre su estreno en la pantalla grande y su llegada a la plataforma.

Cannes cedió ante los empresarios del sector y creó una regla de que ninguna película podría competir por los premios del jurado del festival a menos que estuviera destinada a estrenarse en los cines franceses; en respuesta, Netflix se retiró del festival y llevó sus cintas, incluyendo Roma, a Venecia.