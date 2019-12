Netflix lanza cinta sobre Cristo gay que ha indignado a grupos religiosos

Netflix lanzó en noviembre la película The First Templation of Christ (La primera tentación de Cristo), que narra la vida de Jesucristo abiertamente gay, ha causado críticas e indignación entre distintos grupos religiosos de diversos países.

La cinta brasileña de humor negro hace referencia, de manera sarcástica, al título de la película dirigida por Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, estrenada en 2004.

Colectivos religiosos ya se han organizado a través del sitio Change.org, en donde se usa como justificación la "ofensa grave hacia los cristianos", para solicitar a Netflix eliminar la película de su catálogo.

Hasta el momento la plataforma no se ha pronunciado sobre The First Templation of Christ, pero se espera que lo haga próximamente.

Estrenada en Brasil el pasado noviembre, la cinta está dirigida por Rodrigo Van Der Put. Cuenta con la participación de Gregório Duvivier (Jesús), Evelyn Castro (María) y Antonio Tabet (Dios), entre otros.