Netflix aplasta a HBO: recibe 20 nominaciones en las categorías de TV en los Globos de Oro 2021

NUEVA YORK.- Netflix arrasó este miércoles con las nominaciones a los Globos de Oro 2021 en las categorías de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana, HBO.

Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo tres de las cinco nominaciones a mejor serie de drama -por The Crown, Ozark y Ratched y cuatro de las cinco para mejor actriz en esa categoría, para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson.

El servicio de streaming debutante HBO Max se apuntó dos nominaciones con The Flight Attendant, a mejor serie musical o de comedia, y también le mereció a la veterana de The Big Bang Theory Kaley Cuoco su primera nominación al Globo.

Su hermano mayor, el canal de cable HBO, recibió siete menciones gracias al thriller psicológico The Undoing y Lovecraft Country, una serie de terror que mezcla lo sobrenatural con la desigualdad racial.

La poco conocida POP TV obtuvo cinco candidaturas, todas para la serie de comedia canadiense Schitt’s Creek, que arrasó en los Premios Emmy el año pasado. Los actores Catherine O’Hara, Eugene Levy, Annie Murphy y Daniel Levy fueron todos nominados.

The Crown lideró los apartados de TV con seis nominaciones, incluyendo por las actuaciones estelares de Coleman, Corrin y Josh O’Connor, así como por los papeles de reparto de Gillian Anderson y Helena Bonham Carter.

The Great, la comedia de Hulu sobre Caterina la Grande de Rusia y su escandaloso ascenso al trono, recibió tres nominaciones: a mejor serie musical o de comedia, y para sus protagonistas Elle Fanning y Nicholas Hoult.

The Great se medirá con The Flight Attendant, Schitt’s Creek, Emily in Paris y Ted Lasso por el honor a la mejor serie de comedia, un premio que el año pasado fue para Fleabag.

Apple TV+ figuró en la lista con Ted Lasso, en la que Jason Sudeikis interpreta a un entrenador de fútbol americano que se hace cargo de un equipo británico de balompié pese a tener poco conocimiento de ese deporte. El programa fue nominado a mejor serie de comedia y le mereció una candidatura a Sudeikis.

Los postulados a mejor actor de comedia son Eugene Levy por Schitt’s Creek; Don Cheadle por Black Monday; Hoult por The Great, y Ramy Youssef por Ramy, el ganador del año pasado.

Un año después de que las cadenas de TV tradicionales quedaron completamente fuera de la contienda, NBC fue la única nominada el miércoles, con una única mención para la estrella de Zoey’s Extraordinary Playlist Jane Levy, como una programadora informática que oye y ve a la gente expresando sus pensamientos a través de música.

Ratched, de Netflix, la historia de Ryan Murphy sobre la célebre enfermera de One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Atrapado sin salida), recibió tres nominaciones pese a las malas reseñas. Sus protagonistas, Sarah Paulson y Cynthia Nixon, fueron ambas nominadas.

Ratched se disputará el honor a la mejor serie de drama con The Crown, Lovecraft Country, Ozark y The Mandalorian. El año pasado Succession obtuvo el premio.

Te puede interesar:

'Mank' lidera la lista de nominaciones de los Globos de Oro con 6 menciones

¿No sabes qué serie ver? Échale un vistazo a las 10 más vistas, según este ranking de streaming 2020