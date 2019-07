Natalie Portman 'hereda' a Mjolnir y será la nueva Thor del MCU

En la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, el poderoso martillo tendrá un nuevo dueño: Natalie Portman. Jane Foster se convertirá en Thor, nueva diosa del trueno, en Thor: Love and Thunder, que se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok, hizo el anuncio en la Comic-Con de San Diego, donde el estudio reveló los títulos que conformarán la nueva fase que sucede a Avengers: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa.

Como parte de esta etapa, Marvel contempla el estreno de seis películas y cinco series. Las últimas serán transmitidas en el servicio de streaming que Disney lanzará en noviembre próximo.

La nueva fase del estudio iniciará con la película en solitario de Black Widow, a quien Scarlett Johansson nuevamente dará vida. La precuela llegará a los cines el 1 de mayo de 2020.

La actriz Salma Hayek se unirá a la familia Marvel en Eternals, que contará con la participación de Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, entre otros. Se estrena el 6 de noviembre de 2020.

Shang-Chi, ‘el maestro del kung-fu’, hará su debut en el MCU con Shang-chi and the Legend of the Ten Rings. Estará protagonizada por Simu Liu y su estreno está programado para el 12 de febrero de 2021.

Benedict Cumberbatch regresará para interpretar de nueva cuenta a Stephen Strange en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que, en palabras de su director, Scott Derrickson, será una película de terror. El filme llega a los cines el 7 de mayo de 2021.

En el caso de las series, Disney+ contará, de forma exclusiva, con The Falcon and The Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Su estreno está programado para el otoño de 2020.

Otra de las series se centrará en la pareja de Wanda Maximoff y Vision, los personajes interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en el MCU. WandaVision se estrenará en la primavera de 2021.

El villano favorito de muchos fans, Loki, también contará con un serial. Tom Hiddleston interpretará de nueva cuenta al hermano de Thor. El estreno del programa está previsto para la primavera de 2021.

La primera serie animada de Marvel dentro del MCU es una de las adiciones de esta Fase 4. What if…? presentará realidades alternas de los personajes del estudio. Llegará a Disney+ en el verano de 2021.

En el otoño de ese mismo año se lanzará la serie de Hawkeye, personaje interpretado por Jeremy Renner.

En el cierre de la presentación de los títulos de Marvel, Kevin Feige reveló que Blade, interpretado por Mahershala Ali, también formará parte de la nueva fase.