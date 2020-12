'Muerte al 2020', el especial de los creadores de Black Mirror y otras notas para que te olvides del COVID-19

El tío Netflix no deja de sorprendernos. Luego del estreno de la serie de ‘Selena’ (sabemos que tarareaste Como la Flor con tanto amor…) y el anuncio del documental sobre el rock en América Latina, ‘Rompan todo’, esta tarde la plataforma hizo un anuncio interesante y... muy peculiar.

Se trata de un proyecto de comedia a modo de falso documental, creado por Charlie Brooker y Annabel Jones, que hará una recapitulación con lenguaje satírico/cómico sobre los tiempos tan complejos que el mundo vivió en este 2020. "Una mirada cómica al año que todos queremos terminar a través de los ojos de los comentaristas peor informados que jamás conocerás", se lee en el resumen de la producción.

Con el mensaje "Muerte al 2020, un especial de comedia sobre el año que nadie querrá recordar" en el primer teaser, Netflix hizo un guiño del audiovisual que contará con la participación de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, entre otros destacados actores.

"2020, ni los creadores de Black Mirror podrían haber inventado podrían haber inventado un año así, pero sí tienen algo para agregar: Muerte al 2020", el evento de comedia que nunca olvidarás del año que no querrás recordar.

¿Qué pasa en All Valley?

Para continuar con los regalos de la plataforma con servicio por streaming, te contamos que Netflix reveló esta mañana las primeras imágenes de la temporada 3 de Cobra Kai.

Esta producción está ambientada 30 años después de los eventos ocurridos en el Torneo de Karate All Valley de 1984.

Las nuevas imágenes muestran la continuación del inevitable conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), por lo que la tercera temporada empezará con la recuperación tras el violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel en estado crítico.

Mientras Daniel busca respuestas en su pasado y Johnny trata de redimirse, Kresse continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo.

Esta temporada se estrenará el 8 de enero.

Fuente: Cortesía

'Blowin' in the wind...': Bob Dylan vende todo su catálogo de canciones

Bob Dylan le vendió los derechos de publicación de su catálogo de más de 600 canciones, uno de los grandes tesoros de la música popular, a Universal Music.

El catálogo incluye 600 clásicos modernos como Blowin’ In The Wind, The Times They Are a-Changin, Knockin’ On Heaven’s Door y Like a Rolling Stone, un conjunto de obras quizás sólo comparables con aquellas de los Beatles, cuyas canciones fueron readquiridas por Paul McCartney en 2017 tras cambiar de manos varias veces, debido a su alcance e influencia.

Dylan, de 79 años y ganador del premio Nobel de Literatura en 2016, está sacando provecho del auge de los derechos musicales. El valor de las canciones y grabaciones se ha disparado en los últimos años gracias a la transmisión, que ha impulsado una expansión de cinco años para la industria de la música después de una profunda caída. No vende las grabaciones, que son un activo aparte.

"No es exagerado decir que su vasto cuerpo de trabajo ha capturado el amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo", declaró el director ejecutivo de Universal, Lucian Grainge, en un comunicado. "No tengo ninguna duda de que dentro de décadas, incluso siglos, la letra y la música de Bob Dylan se seguirán cantando y tocando, y apreciando, en todas partes".

Dylan encabezó la lista de Rolling Stone de los 100 mejores compositores de todos los tiempos en 2015.

AMLO, Gatell, Bad Bunny, entre las 10 cuentas más tuiteadas

La red social Twitter compartió su informe de fin de año en el que reunió a las personas y momentos más sobresalientes para los mexicanos que "dejaron su huella en 280 caracteres".

Al señalar que 2020 fue un año distinto en cuanto a su revisión anual, Twitter dijo que "el mundo vio una pérdida desgarradora, pero también una enorme fortaleza. ¿Cómo podemos recapitular un año como este? Dirigiendo nuestra atención a cómo fue que lo hemos tratado de superar todos, juntos".

Así que, aquí están los 10 'handles' más relevantes en la red "donde nos unimos para mantener la cordura durante la cuarentena, ser fuertes ante los cambios y sí, seguir participando con el último meme viral":

-Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_)

-Hugo López Gatell (@hlgatell)

-Felipe Calderón (@felipecalderon)

-Claudia Sheinbaum (@claudiashein)

-Carlos Loret de Mola (@carlosloret)

-Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)

-Gobierno de México (@gobiernomx)

-Bad Bunny (@sanbenito)

-Donald Trump (@realdonaldtrump)

-Secretaría de Salud de México (@ssalud_mx)