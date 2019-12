Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Marie Fredriksson, cantante del grupo sueco Roxette, falleció este martes a los 61 años, informó el grupo en sus redes sociales.

Fredriksson padeció cáncer durante 17 años.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar que Marie Fredriksson de Roxette falleció en la mañana del 9 de diciembre, luego de una batalla de 17 años contra el cáncer", detalló la agencia Dimberg Jernberg en un comunicado difundido por la banda.

El tratamiento comenzó desde 2002, cuando le diagnosticaron un tumor cerebral severo.

"En 2002, Marie fue diagnosticada con un tumor cerebral severo, recibiendo un tratamiento agresivo que tuvo su efecto pero finalmente tuvo éxito (...) Para 2016, el espectáculo finalmente terminó cuando los médicos de Marie le aconsejaron que dejara de hacer giras y se concentrara en su salud", explicó.

Marie, junto con el cantante Per Gessle, formó Roxette en 1986. La agrupación tuvo gran éxito a nivel mundial con canciones como The Look, Listen To Your Hear y Joyride.

"El éxito masivo con ventas de más de 80 millones de discos allanó el camino para varias giras mundiales, consolidando la reputación de Marie Fredriksson como una sensacional intérprete en vivo. Ella era dueña del escenario, comandaba la banda y tenía al público en la palma de su mano. Tan genial como era en el estudio, el escenario era su hábitat natural. Este arte y energía únicos ayudaron a crear un vínculo duradero entre ella y millones de apasionados fanáticos en todo el mundo", mencionó en el texto.

Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar.

Con información de AP