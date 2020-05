Muere la actriz Pilar Pellicer a los 82 años

La actriz Pilar Pellicer falleció a los 82 años, informó este sábado la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El grupo destacó, en su mensaje en redes sociales, que la intérprete "inició su carrera en la última etapa de la Época de Oro del Cine Mexicano".

En esa fase, Pellicer llegó a trabajar con el director Luis Buñuel en dos filmes: Nazarín, que sería premiada en Cannes, y Los ambiciosos, al lado de Gérard Philipe.

Sobre la causa de su deceso, el presentador de televisión Luis Magaña aseguró, en redes sociales, que se debió al COVID-19.

La actriz Patricia Reyes Spíndola, quien, además de ser su amiga, tuvo una trayectoria paralela a la de Pellicer, también confirmó el deceso y lamentó las circunstancias en las que falleció la actriz con la que compartió créditos en Las Poquianchis.

“Lo siento muchísimo, acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho, todos lo sentimos mucho la verdad, yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados (a no poder despedirnos de los seres queridos) y pues así sucede”, platicó a la agencia Notimex.

“Yo creo que al final de todo esto, deberían hacer un homenaje a todos ellos juntos, porque si no, es una pena que se vaya gente tan importante así nomás”, refirió respecto a las recientes muertes de Pellicer, Óscar Chávez y Yoshio, todas provocadas por el nuevo coronavirus.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato subrayó que, durante su carrera, la actriz trabajó al lado de directores de la talla de Felipe Cazals, Alberto Isaac, Juan José Gurrola, Arturo Ripstein, Alejandro Galindo o Emilio Fernández.

Algunos de los reconocimientos que recibió por su trayectoria fueron la Medalla Virginia Fábregas, en 1996, que otorga la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en reconocimiento a su carrera artística, y la medalla 'Mi Vida en El Teatro', en 2017, otorgada por el Centro Mexicano de Teatro a través de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Con información de Notimex