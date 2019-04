Muere John Singleton, director de 'Boyz N the Hood '

NUEVA YORK.- El director John Singleton, quien tuvo uno de los debuts más memorables de Hollywood con la cinta nominada al Oscar Boyz N the Hood y continuó retratando a lo largo de las décadas las vidas de las comunidades negras en su nativa Los Ángeles y otras partes, falleció. Tenía 51 años.

La familia de Singleton anunció este lunes el deceso del realizador tras ser desconectado de máquinas que lo mantenían con vida. Hace casi dos semanas Singleton sufrió un derrame cerebral mayor.

Singleton era un veinteañero recién egresado de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC por sus siglas en inglés) cuando escribió dirigió y produjo Boyz N the Hood (Los dueños de la calle). Se basaba en la juventud de Singleton y se filmó en su viejo barrio. La cinta de bajo presupuesto fue protagonizada por Cuba Gooding Jr. e Ice Cube, y se centraba en tres amigos en el barrio de South Central Los Angeles, donde sus aspiraciones por estudiar la universidad competían con las presiones de las pandillas.

Boyz N the Hood fue un éxito entre la crítica y en taquilla, le valió una ovación de 20 minutos en el Festival de Cine de Cannes y fue elogiada como una extensión innovadora del rap a la gran pantalla, una imagen realista y compasiva sobre raza, clase, presiones sociales y familia. Singleton la llegó a calificar como un “álbum de rap hecho película”.

Para muchos la cinta estrenada en 1991 capturaba el ambiente explosivo en Los Ángeles en los meses tras la golpiza policial del taxista Rodney King, la cual fue grabada en video. Boyz N the Hood también surgió en una época en la que gracias a los esfuerzos de otros directores como Spike Lee, las películas negras comenzaron a hacerse más en Hollywood tras una larga ausencia.

Singleton se convirtió en el primer director negro en recibir una nominación a los Premios de la Academia, un honor que decía era una compensación por el hecho de que la academia desairara a Lee con su Do the Right Thing (Haz lo correcto) dos años antes. La cinta de Singleton también fue nominada a mejor guion, al final El silencio de los inocentes ganó en ambas categorías. Sin embargo, a los 24 años Singleton fue también el director más joven en ser nominado en la historia de los Oscar.

“Creo que estaba viviendo esta película antes de pesar en hacerla”, dijo Singleton a Vice en 2016. “Cuando comencé a pensar sobre lo que quería hacer con mi vida y el cine se volvió una opción era natural que esta fuera a ser probablemente mi primera película. De hecho cuando solicité entrar a la escuela de cine de USC tenían una cosa en la que te pedían que escribieras ideas para películas y una se llamaba ‘Verano del 84’, y se trataba sobre crecer en South Central Los Angeles”.

En 2002 Boyz N the Hood fue agregada al Archivo Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso que la calificó como “una mirada innovadora en la vida y las difíciles decisiones que se le presentan a los chicos que crecen en South Central Los Ángeles".

Ninguna de las subsecuentes películas de Singleton fue tan aclamada como Boyz N the Hood y el director solía ser criticado por convertir a sus personajes en canales para enviar mensajes políticos y sociales. Pero atraía a talentos como Tupac Shakur y Don Cheadle, además de explorar temas como la expresión creativa (Poetic Justice), identidad (Higher Learning) y el pasado racista de Estados Unidos, notablemente en Rosewood, basada en una matanza contra la comunidad negra en Florida en 1923.

También hizo la historia del paso a la edad adulta Baby Boy, una nueva versión de la película de acción Shaft y una de las entregas de Fast and Furious. Entre sus proyectos más recientes destacan la cinta de suspenso y drama Snowfall, protagonizada por Damson Idris, la cual regresó a Singleton a Los Ángeles de su juventud y los efectos destructivos del uso del crack.

“Las drogas devastaron a una generación. Me dieron algo de qué hablar, pero tuve que sobrevivirlo primero”, dijo Singleton a The Guardian en 2017. “Me convirtió en un joven muy enojado. No entendía por qué estaba tan enojado, pero no era alguien que llevara mi furia hacia el interior, la convertí para ser un narrador. Estaba en una misión kamikaze de contar historias desde mi perspectiva, una perspectiva auténticamente negra”.

Singleton se casó dos veces y tuvo cinco hijos. Además de su carrera en el cine, dirigió el video de Remember the Time de Michael Jackson y solía incluir a muchos artistas del hip hop y otros músicos en sus películas como Ice Cube en Boyz N the Hood, Janet Jackson y Shakur en Poetic Justice (Sin miedo en el corazón) y Tyrese Gibson en Baby Boy (El rey de la calle).

El éxito temprano de Singleton no evitó que enfrentara conflictos creativos o frustración con los estudios de Hollywood. Culpó del fracaso comercial de Rosewood a la falta de apoyo de Warner Bros y peleó con el productor Scott Rudin durante la realización de Shaft, pues estaba furioso cuando Rudin llevó a Richard Price para revisar el guion. Había planeado dirigir una cinta biográfica sobre Shakur pero abandonó el plan después de chocar con Morgan Creek Productions. En 2014 criticó a la industria por “no dejar que los afroestadounidenses dirijan películas con temática negra”. Pero Singleton estaba complacido de que en años recientes destacaran figuras como Ava DuVernay, Barry Jenkins, Jordan Peele y otros.

“Hay un montón de películas (de cineastas no negros) donde la gente negra ha tenido que decir ‘bueno al menos intentaron’”, dijo a The Hollywood Reporter en 2018. “Es interesante cuando ves Black Panther te das cuenta que no pudo ser dirigida por nadie más sino por Ryan Coogler. Es una gran película de aventuras y funciona en todos esos niveles diferentes como entretenimiento. Pero tiene este tipo de hilo conductor cultural que es tan específico que lo hace universal”