Muere Gus Rodríguez, fundador de Club Nintendo, a los 59 años

El escritor y guionista mexicano de comedia Gus Rodríguez, falleció a los 59 años de edad, informó la madrugada de este sábado Eugenio Derbez. El comediante atribuyó a Rodríguez la creación de uno de sus personajes más conocidos, 'Armando Hoyos'.

“Acaba de morir uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Fue mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Él fue el creador de ‘Armando Hoyos’, entre muchos otros personajes. Gus me acompañó en todo el inicio de mi carrera. Sin él y sin su talento, no sería lo que ahora soy”, publicó Derbez en su cuenta de Twitter.

Derbez reconoció el lenguaje y creatividad de Gus Rodríguez quien, gracias a su amplio conocimiento en los videojuegos, se convirtió en el fundador de la revista Club Nintendo, la cual surgió en 1991 y duró casi tres décadas en circulación a nivel nacional y en algunos países de Sudamérica. Rodríguez también fue conductor del programa de televisión Nintendomanía, de 1995 a 1998.

“Un genio del lenguaje y de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. De esas pérdidas que duelen. El mundo te va a extrañar”, recalcó en su mensaje.

Mensajes de usuarios en redes reconocieron el legado que Gus Rodríguez dejó gracias a su participación como escritor y guionista en varios programas de comedia al lado de Eugenio Derbez como La Familia Peluche y las cápsulas de la barra XHDRBZ, en las incluso apareció con algunos personajes.

En el ámbito de los videojuegos, seguidores de Rodríguez compartieron algunas publicaciones con las imágenes de los personajes 'Mario' y 'Luigi', entre otras figuras icónicas, que en algún momento fueron portada de la revista Club Nintendo.

Hasta el momento, no se ha informado de la causa del deceso del guionista. Rodríguez informó en octubre de 2019 que padecía de una enfermedad pulmonar.

"Me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va, pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré”, escribió en su cuenta por la mañana.